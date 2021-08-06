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"Ищем новую локацию", — солист Green Grey о планах после отмены концерта на крыше ЦУМа (видео)

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Группа Green Grey, Дизель, концерт
Участник Green Grey Андрей Яценко "Дизель"

Музыканты признались, что опасаются новой отмены концерта. Поэтому рассматривается вариант оповестить фанатов группы о месте проведения "в самый последний момент".

Для музыкантов из украинской группы Green Grey отмена концерта на крыше киевского ЦУМа, который должен был состояться на День независимости, стала неожиданностью. С рокерами связывались из Офиса президента с просьбой "остановить историю" вокруг отмены выступлений, однако в группе убеждены, что "назад дороги нет". Об этом в телеграм-каналу PavlovskyNews рассказал участник Green Grey Андрей Яценко ("Дизель").

По словам музыканта, о том, что концерт отменен, он узнал во время записи нового альбома группы на студии.

"Вижу, что звонков миллион. И уже понял на студии, что концерт отменен. Абсолютная неожиданность", — сказал артист.

В то же время Яценко утверждает, что никакого обсуждения отмены концерта у группы с организаторами не было.

"С утра что-то они начали качаться (…). Видимо поступил какой-то звонок, либо сами ребята струсили. Ничего страшного, это как раз нас бодрит", — заверил исполнитель.

На данный момент Green Grey ищут новую локацию для концерта, однако раскрывать информацию о ней Яценко отказался из-за опасений, что мероприятие там также будет отменено. В связи с этим группа рассматривает вариант, при котором поклонников группы будут оповещать о месте проведения концерта "в самый последний момент".

Также "Дизель" уверен, что в истории с отменой выступлений группы в какой-то момент "разум должен возобладать". Помимо этого музыкант сообщил, что группе уже звонили из Офиса президента с целью уладить конфликт.

"Те люди, которые реально за это отвечают, они были не в курсе, что какие-то вторые, третьи помощники пытаются сделать свои шаги (…) А когда приедет руководство — все встанет на свои места (…) Из Офиса президента нам звонили, просили остановить всю эту историю, обещали, что тоже лояльно к этому всему отнесутся. Но уже многое пройдено, назад дороги нет, никакие концерты государственные мы играть не собираемся", — поделился музыкант.

Отвечая на вопрос журналистки о том, что участник Green Grey хотел бы сказать руководству государства, Яценко сказал, что "передать президенту уже ничего не хочется.

"Просто хочется напомнить, с какими лозунгами наш президент стал президентом и о том, что нельзя раскачивать темы, которые разъединяют народ. И его высказывания, когда запретили на русском языке его сериалы, еще до президентства — как он выскочил на телеканалы и начал плакаться: "Ой-ой-ой, закрывают-закрывают!". Я не совсем понимаю, что сейчас происходит и какой в этом смысл для них", — заявил музыкант.

При этом артист сказал, что хочет даже "сказать спасибо" властям за то, что они вернули их "в поле рок-музыки, рок-культуры как таковой", в котором группа не была с 90-х годов, когда музыка несла протестный смысл.

"Когда президент закончит свое президентство я обязательно проставлюсь ему каким-то хорошим "бухачем". Спасибо большое, что вернули нас в бодрое состояние, мы в отличной форме и скоро всем все это покажем", — резюмировал Яценко.

Напомним, Green Grey собиралась исполнить одну из своих самых известных композиций "Под дождем" на государственном концерте в честь 30-летия независимости Украины в Киеве. Однако позже власти отказали группе в участии в праздничном мероприятии 24 августа. Музыканты заявили, что их пытаются стереть из истории в связи с "политической целесообразностью", а сами они считают себя "100% украинским продуктом".

А еще в июле второй участник группы — Дмитрий Муравицкий ("Мурик") — раскритиковал вступление в силу новых положений языкового закона, согласно которым на украинский язык, в частности, должны перейти все телепродукты и культурные мероприятия в стране. Артист снял видео в Instagram, в котором заявил: "Поздравляю, свершилось. Мовний закон… Мой ответ мовному закону — чимчикуй за мавчиками".

Свои слова "Мурик" сопроводил неприличным жестом со средним пальцем.

В четверг, 5 августа, концертное агентство Svitlo Concert объявило об отмене концерта Green Grey, который должен был состоять на крыше киевского ЦУМа также в День не зависимости. По словам организаторов, причиной решения стал политический контекст и высказывания "Мурика".