"Не обладали полной информацией": выступление Green Grey на крыше ЦУМа отменили

Концерт должен был состояться на День независимости Украины. По словам организаторов, причиной его отмены стали высказывания солиста группы Андрея Яценко про языковой закон.

Украинская рок-группа Green Grey, которая должна была дать сольный концерт на крыше столичного ЦУМа в День независимости — 24 августа — был отменен организаторами. Соответствующая информация в четверг, 5 августа, появилась на странице культурного агентства Svitlo Concert в Facebook.

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По словам организаторов, причиной решения стал политический контекст и высказывания солиста коллектива — Мурика.

"Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которые мы арендуем", – заявили в агентстве.

В организации отметили, что они, в первую очередь, "об искусстве и культуре", а также "обожают Украину".

Солист группы Андрей Яценко, выступающий под творческим псевдонимом Мурик, прокомментировал решение Svitlo Concert изданию "Страна". По словам артиста, поклонники коллектива уже заплатили деньги за это выступление.

"Мы в шоке! Уже планировали дополнительный концерт 23-го августа. Нам уже нельзя выступить перед своими поклонниками, которые заплатили за это деньги", — возмущен лидер Green Grey.

Как сообщалось ранее, выступление Green Grey на Дне независимости Украины в рамках праздника отменили после того, как организаторы праздничного концерта провели разговор с музыкантами касательно их отношения к закону о государственном языке. Речь идет о реакции лидера группы — Мурика — на вступление в силу языкового закона. Артист снял видео в Instagram, в котором заявил: "Поздравляю, свершилось. Мовний закон… Мой ответ мовному закону — чимчикуй за мавчиками".

Свои слова Яценко сопроводил неприличным жестом со средним пальцем.

Ранее Фокус рассказывал, что группе Green Grey отказали в участии в праздничном концерте 24 августа. Рок-группа собиралась исполнить одну из своих самых популярных песен "Под дождем" на концерте в честь 30-летия независимости Украины. Музыканты заявили, что им отказали в выступлении из-за песни на русском.

Также Фокус сообщал, что Green Grey осуждали "запрет русского языка" в Украине в одной из своих песен. Главным месседжем композиции "В одному човні" стало утверждение о том, что те, кто находятся "по разные стороны весов", на самом деле, живут в одном пространстве, "в одной лодке".