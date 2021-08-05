"Не володіли повною інформацією": виступ Green Grey на даху ЦУМу скасували

Концерт повинен був відбутися на День незалежності України. За словами організаторів, причиною його скасування стали висловлювання соліста групи Андрія Яценка про мовний закон.

Українська рок-група Green Grey, яка повинна була дати сольний концерт на даху столичного ЦУМу на День незалежності — 24 серпня — був скасований організаторами. Відповідна інформація в четвер, 5 серпня, з'явилася на сторінці культурного агентства Svitlo Concert у Facebook.

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За словами організаторів, причиною рішення став політичний контекст і висловлювання соліста колективу — Муріка.

"Коли команда Svitlo Concert угоджувала з представниками групи цей захід, то, на жаль, не володіла повною інформацією про ситуацію, що склалася навколо групи за останні кілька місяців. Отримавши ваші коментарі та запити, побачивши відео з висловлюваннями соліста Муріка, ми ухвалили рішення не проводити захід на одній з локацій, які ми орендуємо", — заявили в агентстві.

В організації зазначили, що вони, насамперед, "про мистецтво і культуру", а також "обожнюють Україну".

Соліст групи Андрій Яценко, який виступає під творчим псевдонімом Мурік, прокоментував рішення Svitlo Concert виданню "Страна". За словами артиста, шанувальники колективу вже заплатили гроші за цей виступ.

"Ми в шоці! Уже планували додатковий концерт 23-го серпня. Нам уже не можна виступити перед своїми шанувальниками, які заплатили за це гроші", — обурений лідер Green Grey.

Як повідомлялося раніше, виступ Green Grey на Дні незалежності України в рамках свята скасували після того, як організатори святкового концерту провели розмову з музикантами щодо їхнього ставлення до закону про державну мову. Йдеться про реакцію лідера групи — Муріка — на набуття чинності мовного закону. Артист зняв відео в Instagram, в якому заявив: "Вітаю, здійснилося. Мовний закон… Моя відповідь мовному закону — чимчикуй за мавчиками".

Свої слова Яценко супроводжував непристойним жестом із середнім пальцем.

Раніше Фокус розповідав, що групі Green Grey відмовили в участі в святковому концерті 24 серпня. Рок-група збиралася виконати одну зі своїх найпопулярніших пісень "Под дождем" на концерті на честь 30-річчя незалежності України. Музиканти заявили, що їм відмовили у виступі через пісню російською.

Також Фокус повідомляв, що Green Grey засуджували "заборону російської мови" в Україні в одній зі своїх пісень. Головним меседжем композиції "В одному човні" стало твердження про те, що ті, хто знаходяться "по різні сторони терезів", насправді, живуть в одному просторі, "в одному човні".