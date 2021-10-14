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Мир упущенных возможностей. До какой жизни довели нас Facebook, Instagram и WhatsApp

Евгения Королёва
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жалюзи, вуайеризм, девушка подсматривает
Фото: Getty Images | "мне кажется, что-то в своей жизни я сделала не так, что-то упустила"

Как соцсети привели к тому, что люди пытаются везде побывать и все сделать, но ничего не успевают.

Прошлой весной друзья уехали в отпуск без меня. Так получилось, что на несколько недель я выпала из общения в соцсетях и пропустила момент, когда они запланировали совместную поездку. Узнала о ней лишь постфактум и здорово расстроилась, что выпала из тусовки. Кажется, таких упущенных возможностей со временем становится все больше. Вот бывшая коллега хвастается, что прошла курс по ораторскому искусству, и я злюсь, что не знала о наборе раньше. Знакомая зовет на день рождения, но на это время у меня назначена встреча, и я не знаю, как все совместить. Каждый день Facebook засыпает меня приглашениями на мероприятия, встречи, выставки, и я чувствую, как жизнь проходит мимо.

Социальные сети и страх упущенных возможностей

В 2004 году американский венчурный капиталист и писатель Патрик Макгиннис ввел в обиход новое понятие — Fear Of Missing Out (FОMO), то есть страх упущенных возможностей. Синдром FOMO особо актуализировался спустя несколько лет, став логичным следствием массового распространения соцсетей, особенно Instagram.

В свежей книге "FOMO Sapiens" Макгиннис так поясняет термин: "Вас когда-нибудь угнетали восхитительные (то есть тщательно отобранные, кадрированные и улучшенные всевозможными фильтрами) снимки, которые друзья, родные и знаменитости выкладывают в соцсетях? Прокручивая ленту новостей, вы начинаете испытывать странное чувство, больше всего похожее на беспокойство. Вы тут уставились в телефон, а люди тем временем живут куда более интересной, увлекательной, успешной и, что греха таить, "инстаграмной" жизнью, чем вы". Другими словами, пока твой друг проходит десятый обучающий курс онлайн, занимается триатлоном и путешествует, ты чувствуешь себя абсолютным неудачником.

Очень часто страх упущенных возможностей — это про побег от реальности в прошлые неудачи

Может показаться, что FOMO — лишь красивый эвфемизм для самой банальной зависти.

Мария Фабричева, психотерапевт и консультант-медиатор, подчеркивает, что это совсем не так: "Зависть зафиксирована на другом человеке. По сути, это подавленный гнев: я злюсь, потому что у кого-то есть то, чего нет у меня. FOMO же больше направлен на самого себя, это ощущение, что именно я упустил некую возможность".

Синдром упущенных возможностей Фабричева в первую очередь связывает с состоянием тревожности и описывает это как внутренние "качели": ты видишь что-то, загораешься желанием иметь то же самое, понимаешь, что не можешь, и уходишь в депрессию. Как отмечает психотерапевт, людям свойственно много фантазировать, и соцсети усиливают это. "Человек погружается в чью-то красивую картинку, визуализирует это для себя и ощущает приток энергии, а потом переключается на реальность, видит, что ничего не произошло, и вся эта энергия резко падает вниз", — объясняет эксперт суть FOMO.

Цепляясь за прошлое. "У всех в Facebook все такое яркое и красочное…"

Пять лет назад жизнь 36-летней киевлянки Ксении Кравченко была максимально насыщенной — она посещала туристический кружок, занималась танцами и верховой ездой, ходила в походы, путешествовала, но с рождением сына от некоторых хобби пришлось отказаться. В первые годы материнства Ксения начала проводить больше времени в соцсетях. "Мне казалось, что у всех в Facebook все такое яркое и красочное, жизнь кипит — один устроился на новую работу, другой улетел в новую страну, а я что-то упускаю. Это нагоняло тоску, иногда мне казалось, что я просто падаю на какое-то эмоциональное дно", — вспоминает собеседница Фокуса.

Анализируя ситуацию и накатывающие на нее чувства, Ксения отдавала себе отчет в том, что ее жизнь во многом остается такой же активной и интересной, как и раньше, но справиться с постоянно нараставшей тревогой она не могла.

"Часто случалось такое, что я совершенно не хотела идти на какое-то мероприятие — дружескую встречу или открытие выставки, но я пересиливала себя, все равно заставляла туда отправиться, потому что боялась пропустить что-то важное и интересное", — рассказывает женщина.

Лучший рецепт — отложить принятие решения до завтра. Вместо спонтанной покупки спокойно поразмыслить о том, действительно ли это тебе нужно

Однажды Ксения устроила для себя диджитал-детокс — неделю провела без интернета, и это дало ожидаемый результат. Ей удалось замедлиться, почувствовать себя спокойнее и увереннее. Но стоило вернуться к соцсетям, как позитивный эффект тут же исчез. Полгода назад Кравченко начала лечиться от депрессии, антидепрессанты неожиданно для нее помогли справиться и с зависимостью от соцсетей. Просматривая ленту Facebook сейчас, Ксения чувствует себя спокойно, словно исчезли все раздражители, беспокоившие ее раньше. Однако до конца справиться со страхом упущенных возможностей у нее не получилось, теперь его чаще вызывает общение со знакомыми в реальной жизни.

"У меня есть старая приятельница, когда-то она совершенно не знала английского [Ксения — учительница английского языка по образованию]. Но она успела его выучить и получить благодаря этому хорошую работу. Когда я смотрю на нее, думаю: "А ведь на ее месте могла быть я". И мне кажется, что-то в своей жизни я сделала не так, что-то упустила", — рассказывает Кравченко.

Мария Фабричева подтверждает, что синдром FOMO с возвратом коррелирует с прошлым. Человек цепляется за минувшие события и печалится о том, что пошел не тем путем, когда-то сделал неправильный выбор.

"Очень часто страх упущенных возможностей — это про побег от реальности в прошлые неудачи, — комментирует психотерапевт. — Когда я работаю с клиентами, которые живут прошлым, задаю вопрос: "А что вы там забыли?" — и предлагаю им мысленно вернуться туда, забрать весь необходимый опыт и после этого начать жить в настоящем и планировать будущее".

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Собеседница Фокуса приводит пример FOMO из собственной жизни. На 40-летие супруг подарил ей автомобиль. Получить права и водить собственную машину было давней мечтой, но когда Фабричева наконец оказалась за рулем, ее стали накрывать неприятные мысли.

"Мои подруги уже ­10–15 лет водили авто и делали это так круто. Мне казалось, что я уже не смогу их догнать, не смогу водить так же профессионально. Вместо того чтобы кайфовать от машины, я все больше погружалась в эти переживания об упущенной возможности", — говорит она.

Мария стала сознательно выбираться из состояния печали: специально выходила полюбоваться на машину, выезжала за город, собрала плейлист из любимых песен. "Как-то я ехала по трассе и из проигрывателя заиграла песня моей молодости. В этот момент для меня все сошлось, это было настоящее удовольствие", — вспоминает психотерапевт.

Соцсети и забота о себе

"Когда я пропускаю очередную тусовку путешественников или полезную встречу, меня это всерьез угнетает: будто остаюсь на обочине, в стороне от активного мира", — рассказывает 33-летняя Ирена Журавель, цифровая кочевница и тревел-блогер из Львова [заняла ­101-е место в рейтинге украинских блогеров сайта ­focus.ua]. По ее словам, триггером может стать что угодно: отчет о чужом путешествии, анонсы событий, чужие достижения, пропаганда "успешного успеха" в соцсетях.

"Кто-то рассказывает, что к 25 годам уже купил себе квартиру или открыл салон, и ты думаешь о том, что не успел чего-то сделать, был не в том месте и не в то время. Или узнаешь о конференции, где будут все путешественники, но ты на нее не попадаешь и злишься на них всех, злишься на себя", — признается Журавель. В такие моменты она хочет подписаться на анонсы всех мероприятий, чтобы случайно не пропустить очередную встречу.

Может показаться, что FOMO — лишь красивый эвфемизм для самой банальной зависти. Но это совсем не так

Синдром FOMO преследует Ирену и в путешествиях. Когда приезжает в большой город, начинает беспокоиться о том, что не успеет обойти все интересные места. Это не позволяет расслабиться, полноценно отдохнуть, просто позволить себе бессмысленно гулять по улицам. Из-за этого девушка полюбила маленькие, компактные городки, где страх упустить что-то отступает.

"Когда я впервые отследила [у себя признаки синдрома], мне помог банальный побег: улетела в Азию на полтора года с билетом в один конец. Там я понимала, что все самое важное и значимое происходит именно здесь и сейчас, а не в каких-то упущенных встречах и событиях", — говорит блогер. У девушки получилось сместить центр своих приоритетов и замедлиться. Сейчас она справляется с FOMO, лимитируя скроллинг лент в соцсетях и устраивая для себя выходные без интернета. В путешествиях старается выбирать компактные города либо ездит в новые места как минимум на месяц, чтобы точно все посетить и посмотреть.

Ирина Журавель, тревел-блогер
Путешествия для души. Ирена Журавель выбирает маленькие города для поездок, чтобы успеть все посмотреть

По словам Марии Фабричевой, абсолютно любой человек может столкнуться со страхом упущенных возможностей. Однако пытаться отслеживать у себя FOMO — не самое удачное решение, считает психотерапевт.

"Вряд ли успокоит и обрадует знание о том, что у тебя есть еще один какой-то синдром", — объясняет Фабричева. Вместо этого лучше устраивать себе периодические информационные детоксы, проводить время с друзьями и близкими, делать маленькие праздники для себя. Особенно это важно в осенне-зимний период, когда многие люди подвержены хандре и должны бережнее заботиться о себе и своем душевном равновесии, подчеркивает психотерапевт.

Страх на службе маркетинга. Как работает реклама в соцсетях

Общечеловеческий страх что-то упустить играет на руку маркетологам. Нередко реклама, особенно в онлайн-магазинах, апеллирует как раз к этим эмоциям и переживаниям.

"Часто можно увидеть информацию, сколько людей приобрело конкретный товар, их отзывы об этом и как они счастливы и довольны", — рассказывает психотерапевт Оксана Сидун.

С помощью детокса удалось замедлиться, почувствовать себя спокойнее и увереннее, но стоило вернуться к соцсетям, как позитивный эффект тут же исчез

Еще одна популярная уловка — когда магазин запускает таймер, объявляя, что товар или услугу по скидке можно купить лишь в течение ограниченного времени. Потребитель, соответственно, пугается, что может не успеть, и спешит сделать покупку, не отдавая отчет, нужно ли ему это на самом деле или нет. Таким же образом, по словам Сидун, работает ограниченное количество предложений: человек видит информацию, что на какое-то мероприятие осталось всего два места, и это заставляет его принимать решение либо приводит к состоянию беспокойства.

Лучший рецепт в такой ситуации — отложить принятие решения до завтра. Вместо спонтанной покупки спокойно поразмыслить о том, действительно ли тебе нужно прохождение очередного курса по литературному мастерству или это просто страх что-то упустить.

"Важно уметь отличать, почему ты этого хочешь: потому что это даст тебе развитие или лишь из-за того, что такой курс уже окончила твоя подруга и написала об этом в Facebook", — говорит Сидун.

Проблема еще и в том, считает эксперт, что в нашем обществе сформировался культ самообразования. В итоге изучение того же английского языка, к примеру, может превратиться в навязчивую идею и заставлять человека записываться к репетиторам, хотя это будет с трудом встраиваться в его график и не принесет удовольствия.

оксана сидун, психолог
Страх продающий. Маркетологи мастерски используют FOMO в своих целях, уверена психотерапевт Оксана Сидун

Мария Фабричева также говорит о том, что хаотичное прохождение всевозможных обучающих курсов может привести к эмоциональному выгоранию.

"Если бы ко мне пришел клиент, который махом записывается на 28 курсов, то мы разбирались бы с его эмоциональной сферой: что именно запускает этот процесс. Очень много раз я бы задала вопрос "зачем": зачем он ходит на эти курсы? Почему боится что-то упустить? И точно ли он там находит то, за чем пришел", — комментирует психотерапевт.

По словам Оксаны Сидун, синдром FOMO может проявляться у людей в моменты личных кризисов.

"В это время человек видит в социальных сетях то, что делает счастливыми других, и пытается перенять это поведение, стремясь почувствовать то же самое", — говорит эксперт. Однако такая формула не всегда работает, ведь то, что дает счастье одному человеку, с другим может не сработать. Если сосед купил автомобиль и радуется ему, это совершенно не означает, что приобретение машины принесет такое же счастье тебе.

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Сама Сидун время от времени также сталкивается с проявлениями страха упущенных возможностей.

"Когда знакомые выставляют в своих аккаунтах красивые фотографии из отпуска и дальних путешествий, я начинаю думать: "Может, и мне надо поехать?" — делится Оксана. Чтобы справиться с соблазном, психотерапевт планирует четыре отпуска на год и сразу вписывает их в рабочий календарь. Это позволяет избежать импульсивных решений, базирующихся лишь на чужих фотографиях.

Интернет и социальные сети давно стали нашей повседневной реальностью, вряд ли человечество сможет отказаться от них. Значит, людям необходимо научиться взаимодействовать с ними без потерь и последствий для себя. Синдром FOMO превратился в неотъемлемую часть современного динамичного мира, изобилующего всевозможными предложениями, однако человек в состоянии приручить этот страх и выбирать лишь то, что ему действительно интересно, а не навязано другими.