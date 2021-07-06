Опасные картинки. Почему желание сделать селфи иногда превращается в манию
Если вы делаете больше трех собственных фотографий в день, это может быть симптомом психического расстройства.
По версии Американской психиатрической ассоциации (APA), "селфимания" — одно из самых распространенных поведенческих нарушений среди людей моложе 35 лет. В Украине до недавнего времени мало кто воспринимал всерьез разговоры о том, что чрезмерную увлеченность собственными фото следует считать болезнью. Многое изменила недавняя шокирующая новость о 15-летней школьнице из Бучи, которая застрелила приятеля, пытаясь сделать эффектное фото для социальных сетей.
Начиналось все безобидно. Четверо подростков решили потусоваться вместе, сдав ВНО. Дома у одного из них хранилось пневматическое ружье. Кому-то пришла идея сфотографироваться. По неосторожности девочка в упор выстрелила в грудь своему товарищу, и 16-летний мальчик умер на месте.
Мания селфи: за гранью разумного
Изменение стандартов допустимого поведения, когда речь идет о фото, — один из признаков "селфимании", описанных в материалах APA. Человек, страдающий этим расстройством, ради интересного кадра совершает действия, на которые не готов ни при каких других обстоятельствах. В крайних проявлениях это угрожает его жизни и здоровью или опасно для окружающих. Именно такие случаи, как правило, становятся известны общественности.
Некоторыми нарциссическими качествами обладает большинство людей. Это нормально, такие качества оказывают благотворное влияние на жизнь и карьеру
Для "селфимана" чрезвычайно важно разместить картинку в социальных сетях и создать максимальный резонанс. Потому он не может продолжать опасные действия, не привлекая внимания органов защиты правопорядка. Яркий пример — американский сетевой флешмоб подростков, которые цеплялись за набирающие скорость поезда метро, успевали сфотографироваться и спрыгнуть на платформу. Полиция США легко нашла всех участников, проследив за хештегом, некоторых участников "забавы" в итоге направили на принудительное лечение. Сложнее выявить менее явную, но гораздо более распространенную форму "селфимании", при которой ради фотографий люди разрушают свои карьеры, семейные и дружеские отношения, а также другие социальные связи.
Американцы занялись изучением этого нарушения раньше других. Его описали в DSM-5 — пятом издании "Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам", увидевшем свет в 2013 году. По сути, это номенклатура болезней, которой руководствуется психиатрия в США. В Украине и других странах Европы пользуются номенклатурой МКБ — "Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем", которую утверждает и пересматривает раз в десять лет Всемирная организация здравоохранения. В действующей редакции МКБ "селфимании" нет. В странах, следующих стандартам ВОЗ, ее рассматривают как проявление других заболеваний.
Мания или зависимость? Мнение психиатра
"Это явление можно отнести и к маниям, и к аддикциям. К чему ближе — зависит от особенностей конкретного случая, — говорит психиатр Анна Бычкова. — При любой мании после проделывания определенных, зачастую бессмысленных действий пациенту на какое-то время становится легче. А аддикция предполагает беспричинную тягу к чему-либо или к кому-либо, то есть какого-то облегчения или радости может не быть вовсе".
Сама картинка теряет для больного ценность в тот самый момент, когда ее выложили онлайн, он больше ее не просматривает. В дальнейшем значение имеют только лайки и комментарии
Член APA и автор книги "Невроз миллениума" Розалин Маркс придерживается иного мнения. Она считает, что у описанного поведенческого расстройства гораздо больше общего с аддикцией, чем с манией. По ее наблюдениям, ни один из пациентов с таким отклонением не бывает действительно доволен своими изображениями даже в момент публикации в Сети. Люди постоянно выискивают недостатки в собственных картинках, и даже желанный отклик в социальных сетях не доставляет им радости.
Как отмечает популярный российский психотерапевт Андрей Курпатов, при формировании полноценной аддикции лотеральная префронтальная кора (ЛПК) головного мозга и медиальная префронтальная кора (МПК) лишаются 10–15% нейронных связей между клетками. ЛПК отвечает за разумность принятых нами решений и рациональный расчет последствий наших действий, МПК — за выстраивание отношений с окружающими и создание теорий о том, как мыслит и как реагирует другой человек. Нарушением функций МПК можно объяснить навязчивые требования "Сфотографируй меня еще раз" от человека, которому явно давно надоело это делать, а также размещение в открытом доступе изображений, которые могут навредить карьере, семейным или дружеским отношениям. Потеря нейронных связей в ЛПК выражается в готовности рисковать своей или чужой жизнью и здоровьем ради какой-то особенной фотографии.
Поиски любви. Селфи и социальные сети
По мнению Анны Бычковой, основной группой риска для "селфимании" являются подростки и молодежь до 23 лет. Для них возможность разместить в социальных сетях свое изображение и получить отклик способствует формированию самоидентификации.
"В подростковом возрасте, когда формируется личность, есть потребность с кем-то себя сравнивать и ощущать принадлежность к какому-либо сообществу. Именно на этой потребности в свое время держалась популярность различных субкультур, к примеру, готов или эмо, — говорит психиатр. — Идет поиск ответов на вопросы "кто я?" и "какой я?", ребенок экспериментирует, пробует себя в разных качествах. Размещение селфи в социальных сетях в наше время оказалось самым простым и доступным способом поиска, правда, далеко не самым эффективным. Возник однобокий, но очень легкий способ общения с миром и презентации себя, и иногда он подменяет все остальные способы".
Человек, страдающий "селфиманией", ради интересного кадра совершает действия, на которые не готов ни при каких других обстоятельствах
Бычкова отмечает, что в проблему это перерастает, как правило, для тех подростков, которые не чувствуют поддержки со стороны родителей и друзей. Им банально не хватает внимания. Родителям может казаться, что ребенок сам от них отдалился и не особенно нуждается в их обществе, но в действительности все наоборот: подростку внимание нужно так же, как новорожденному.
"Если ваш сын или дочь создает и размещает в Сети очень много собственных изображений, скорее всего, это знак, что нужно проводить с ним или с ней больше времени", — подчеркивает психиатр.
Еще одна группа риска — взрослые люди, пытающиеся использовать социальные сети вместо сайтов знакомств. Начинается все с безобидного и естественного желания устроить личную жизнь, возникающего у человека, который стыдится признаться в своем одиночестве. Часто такие люди предпочитают на публике делать вид, что им никто не нужен, считая потребность в партнере слабостью, которую нужно скрывать. Искаженный посыл и отрицание реальности создают почву для нездорового поведения. В таких условиях постоянное размещение многочисленных фотографий может превратиться в манию, даже если изначально оно было средством привлечения внимания.
По словам психиатра, предрасположенность к "селфимании" есть у личностей нарциссического типа.
"В них парадоксально сочетаются два полярных чувства — стыд и гордость, — говорит Анна Бычкова. — Им очень нужно, чтобы их любили, но сами они любить не могут и вообще не настроены на то, чтобы испытывать сильные эмоции по отношению к другому человеку и формировать прочные связи". Энергия таких личностей направлена на достижения, которые потом можно будет продемонстрировать другим и получить восхищенные отзывы.Важно
Впрочем, некоторыми нарциссическими качествами обладает большинство людей. Это нормально, такие качества оказывают благотворное влияние на жизнь и карьеру.
"Нарциссизм можно представить как спектр различных проявлений, и важно понимать, в какой части спектра вы находитесь, — подчеркивает психиатр. — Патологические формы самолюбования бывают крайне опасны".
Хотя в названии заболевания фигурирует слово "селфи", из описания симптомов в DSM-5 следует, что речь может идти о любых фотографиях или видео, в том числе снятых другими людьми. Важно, что изображения сделаны ради размещения в социальных сетях. Причем самая картинка теряет для больного ценность в тот самый момент, когда ее выложили онлайн, он больше ее не просматривает. В дальнейшем значение имеют только лайки и комментарии других пользователей, которые собирает фотография.Важно
Анна Бычкова назвала действие подобных изображений эффектом подтверждения реальности. Она сравнивает селфиманов с пациентами, страдавшими синдромом одинокого путешественника. Эта редкая в наша время проблема была распространена в XVIII–XIX веках, когда на каком-то необитаемом острове, в лесу или в пещере находили человека, долгое время пробывшего там в одиночестве, к примеру, после кораблекрушения, и который находился в состоянии измененного сознания и часто не тестировал реальность. Такому пациенту нужен был человек, постоянно подтверждающий реальность происходящего. Селфи в социальных сетях и реакция на них как бы заменяют этого "свидетеля жизни".