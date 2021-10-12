Под Киевом мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей (фото, видео)

В результате стрельбы водитель автомобиля получил ранение в ногу. Полиция объявила злоумышленника в розыск и начала расследование по статье "хулиганство".

В Софиевской Борщаговке под Киевом неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по автомобилю, в котором находилась молодая семья с ребенком. В результате происшествия пострадал мужчина, находившийся на водительском месте авто. Об этом сообщает Facebook Полиции Киевской области.

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Согласно сообщению, в 7:45 утра мужчина в камуфляже обстрелял автомобиль, в который садились 27-летний молодой человек со своей 28-летней женой с ребенком. В результате был поврежден автомобиль, а водитель получил ранения в ногу.

На данный момент полиция Киевской области устанавливает, из какого оружия была открыта стрельба. Также выясняются другие детали происшествия. По данному факту полиция начала расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также в сообщении правоохранители обратились к гражданам с просьбой предоставить любую информацию по данному делу и сообщить на номер "102".

Ранее сообщалось, что 22 сентября, в одном из кафе Черкасс неизвестный устроил стрельбу, в результате которой был убит местный бизнесмен Михаил Козлов. По данным черкасских СМИ, Михаил Козлов был причастен к криминальной деятельности и ранее был судим за тяжкие преступления.