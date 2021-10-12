Під Києвом чоловік у камуфляжі розстріляв авто з сім'єю (фото, відео)

У результаті стрілянини водій автомобіля отримав поранення в ногу. Поліція оголосила зловмисника в розшук і почала розслідування за статтею "хуліганство".

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий чоловік у камуфляжі відкрив стрілянину по автомобілю, у якому перебувала молода сім'я з дитиною. У результаті події постраждав чоловік, який перебував на водійському місці авто. Про це повідомляє Facebook Поліції Київської області.

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Згідно з повідомленням, о 7:45 ранку чоловік у камуфляжі обстріляв автомобіль, у який сідали 27-річний молодий чоловік зі своєю 28-річною дружиною з дитиною. У результаті був пошкоджений автомобіль, а водій отримав поранення в ногу.

Наразі поліція Київської області встановлює, з якої зброї була відкрита стрілянина й інші деталі події. За цим фактом поліція оголосила зловмисника в розшук і порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також у повідомленні правоохоронці звернулися до громадян із проханням надати будь-яку інформацію щодо цієї справи та повідомити на номер "102".

Раніше повідомлялося, що 22 вересня в одному з кафе Черкас невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої був убитий місцевий бізнесмен Михайло Козлов. За даними черкаських ЗМІ, Михайло Козлов був причетний до кримінальної діяльності й раніше був судимий за тяжкі злочини.