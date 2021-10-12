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Журналисты закрытых украинский СМИ устроили акцию протеста на Бориспольском шоссе (фото)

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Митинг украинских независимых СМИ

Участники акции хотят привлечь внимание зарубежных гостей, прибывших для участия саммита Украина-ЕС, к "проблеме свободы слова".

Украинские журналисты независимых СМИ проводят масштабную акцию с целью привлечь внимание зарубежных гостей саммита Украина — ЕС к проблеме свободы слова в Украине. Сотрудники закрытых украинскими властями каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также коллектив "Первого независимого", собрались на Бориспольской трассе, по которой участники саммита ехали из аэропорта. Об этом сообщает телеканал "Первый независимый".

Участники митинга вышли на акцию с заклеенными ртами в знак того, что по их мнению, в Украине притесняют СМИ, а в руках митингующие держали плакаты, на которых на украинском и английском языках написаны обвинения в адрес президента Владимира Зеленского в нарушении закона о свободе слова в стране.

Участники митинга независимых СМИ
Участники митинга независимых СМИ

"Нигде в цивилизованном мире нельзя закрыть канал, только потому, что он не нравится президенту или каким-то министрам. Нельзя закрыть телеканал только потому, что он говорит иную точку зрения от общепринятой в государстве", — сказал участник акции генеральный продюсер телеканала "112" Артем Марчевский.

Всего митинги организованы в двух локациях — аналогичное мероприятие проходит возле Мариинского дворца в центре Киева, где проходит саммит Украина – ЕС. По словам журналистов, акция сопровождается беспрецедентным количеством сотрудников правоохранительных органов.

Также был упомянут тот факт, что накануне проведения саммита Украина — ЕС в столице были сорваны борды с обращением к зарубежным участникам от журналистов закрытых медиа. По словам журналистов, баннеры с призывами поднять вопрос о свободе слова в Украине, простояли в столице меньше суток.

Сотрудники закрытых телеканалов не впервые участвуют в подобных мероприятиях, после того как в феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK санкций сроком на пять лет. Во время проведения "Крымской платформы" более сотни журналистов закрытых телеканалов вышли на акцию протеста в Киеве с намерением обратиться к лидерам государств, чтобы они "помогли остановить убийство свободы слова в Украине".

Ранее сообщалось, что в марте этого года возле Мариинского дворца, в котором проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейского Совета Шарля Мишеля, журналисты телеканалов устроили митинг. Они хотели передать президенту Евросовета письмо-обращение, в котором рассказывается о том, что на их работу оказывают давление.

В апреле этого года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам трех проверок назначил телеканалу "НАШ" два штрафа за разжигание в эфире "вражды и ненависти".