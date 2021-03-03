Сотрудники закрытых каналов и "Першого незалежного" митингуют возле Мариинского дворца (видео)

К протестующим вышли только представители фракции ОПЗЖ.

В парке возле Мариинского дворца, в котором проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейского Совета Шарля Мишеля, сотрудники закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZiK и отключенного от вещания "Першого незалежного"/"Первого независимого" устроили митинг.

Их акция транслируется на YouTube-канале "Перший незалежний".

Журналисты хотят передать президенту Евросовета письмо-обращение, в котором рассказывается о том, что на их работу оказывают давление.

"Мы хотим встретиться лично с Шарлем Мишелем чтобы рассказать ему, как нам не дают работать, как в Украине притесняли свободу слова", — заявил Вячеслав Пиховшик, ведущий "Першого незалежного".

Акция проходит в парке возле Мариинского дворца, поскольку из-за встречи Зеленского и Мишеля площадь перед дворцом перекрыли.

Telegram-канал PavlovskyNews рассказал, что к митингующим вышли только представители фракции ОПЗЖ. Нестор Шуфрич рассказал, что ожидает сегодня, 3 марта, увидеть представителей СБУ и получить от них ответ по блокировке "Первого независимого", а Илья Кива назвал Зеленского трусом и сравнил письмо, которое журналисты хотят передать Мишелю, с "письмом насильника своей жертве".

[ + – ] Возле Мариинского дворца проходит акция сотрудников канала "Перший незалежний" Фото: PavlovskyNews [ + – ] Возле Мариинского дворца проходит акция сотрудников канала "Перший незалежний" Фото: PavlovskyNews

Отметим, телеканал "Перший незалежний", который создали на базе попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, впервые вышел в эфир 26 февраля в 18:00. Однако уже спустя час его отключили от спутникового вещания.

Представители телеканала заявили, что произошло это из-за того, что Служба безопасности Украины якобы потребовала от спутниковых операторов не предоставлять "Першому незалежному" никаких услуг.

2 марта нардеп от ОПЗЖ Шуфрич заявил, что вопрос отключения от вещания канала "Перший незалежний" рассмотрят два комитета Верховной Рады.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.