Комитеты Рады рассмотрят отключение телеканала "Перший незалежний" от спутникового вещания

Нардеп от ОПЗЖ Шуфрич поблагодарил за прошедшее по этому вопросу совещание руководителей фракций и лично главу ВРУ Разумкова.

Два комитета Верховной Рады рассмотрят вопрос прекращения вещания телеканала "Перший незалежний"/"Первый независимый", который создали 100 сотрудников попавших под санкции телеканалов нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака "112 Украина", NewsOne и ZiK. Об этом сообщил представитель фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич во время выступления за трибуной на сессии ВРУ 2 марта.

"Я хочу поблагодарить руководителей фракций и лично председателю Верховной Рады по совещание, которое состоялось по поводу прекращения вещания телеканала "Перший незалежний". Принято решение в двух комитетах рассмотреть вопрос законности действий Службы безопасности Украины", — сказал Шуфрич.

Он отметил, что в случае, если на уровне комитетов полномочий для "соответствующего реагирования" не будет достаточно, то этот вопрос передадут на рассмотрение главам фракций и главам фракции.

"Спасибо за понимание угрозы подобных решений, потому что действительно может так случиться, что если такие действия продолжатся, будет соответствующая динамика и логика, то у нас останутся только, возможно, канал "Рада" и "Вестник президента", — сказал Шуфрич.

Сам глава ВРУ Дмитрий Разумков никак не прокомментировал слова Шуфрича, и после окончания его выступления передал слово следующему нардепу.

Отметим, телеканал "Перший незалежний", который создали на базе попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, впервые вышел в эфир 26 февраля в 18:00. Однако уже спустя час его отключили от спутникового вещания.

Представители телеканала заявили, что произошло это из-за того, что Служба безопасности Украины якобы потребовала от спутниковых операторов не предоставлять "Першому незалежному" никаких услуг.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.

20 февраля Владимир Зеленский по рекомендации СНБО ввел санкции против ряда других компаний и физлиц, среди которых оказались и Виктор Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.