Комітети Ради розглянуть відключення телеканалу "Перший незалежний" від супутникового мовлення

Нардеп від ОПЗЖ Шуфрич подякував за минулу з цього питання нараду керівників фракцій та особисто главу ВРУ Разумкова.

Два комітети Верховної Ради розглянуть питання припинення мовлення телеканалу "Перший незалежний", що створили 100 співробітників, які потрапили під санкції телеканалів нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака "112 Україна", NewsOne і ZiK. Про це повідомив представник фракції ОПЗЖ Нестор Шуфрич під час виступу за трибуною на сесії ВРУ 2 березня.

"Я хочу подякувати керівникам фракцій та особисто голові Верховної Ради за нараду, яка відбулася з приводу припинення мовлення телеканалу "Перший незалежний". Ухвалене рішення в двох комітетах розглянути питання законності дій Служби безпеки України", — сказав Шуфрич.

Він зазначив, що в разі, якщо на рівні комітетів повноважень для "відповідного реагування" не буде достатньо, то це питання передадуть на розгляд главам фракцій і головам фракції.

"Спасибі за розуміння загрози подібних рішень, тому що дійсно може так статися, що якщо такі дії триватимуть, буде відповідна динаміка та логіка, то у нас залишаться тільки, можливо, канал " Рада" й "Вісник президента", — сказав Шуфрич.

Власне глава ВРУ Дмитро Разумков ніяк не прокоментував слова Шуфрича, і після закінчення його виступу передав слово наступному нардепу.

Зазначимо, телеканал "Перший незалежний", який створили на базі телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK, що потрапили під санкції, вперше вийшов в ефір 26 лютого о 18:00. Однак вже через годину його відключили від супутникового мовлення.

Представники телеканалу заявили, що відбулося це через те, що Служба безпеки України нібито вимагала від супутникових операторів не надавати "Першому Незалежності" жодних послуг.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів того ж дня було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. Журналістів уже позбавили акредитації у Верховній Раді.

20 лютого Володимир Зеленський за рекомендацією РНБО ввів санкції проти низки інших компаній і фізосіб, серед яких виявилися і Віктор Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.