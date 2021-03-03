Співробітники закритих каналів і "Першого незалежного" мітингують біля Маріїнського палацу (відео)

До протестувальників вийшли лише представники фракції ОПЗЖ.

У парку біля Маріїнського палацу, в якому проходить зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Європейської Ради Шарля Мішеля, співробітники закритих телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZiK і відключеного від мовлення "Першого незалежного" влаштували мітинг.

Їх акція транслюється на YouTube-каналі "Перший незалежний".

Журналісти хочуть передати президенту Європейської ради лист-звернення, в якому розповідається про те, що на їх роботу чинять тиск.

"Ми хочемо зустрітися особисто з Шарлем Мішелем щоб розповісти йому, як нам не дають працювати, як в Україні гнобили свободу слова", — заявив Вʼячеслав Піховшек, ведучий "Першого незалежного".

Акція проходить в парку біля Маріїнського палацу, оскільки через зустріч Зеленського і Мішеля площу перед палацом перекрили.

Telegram-канал PavlovskyNews розповів, що до мітингувальників вийшли лише представники фракції ОПЗЖ. Нестор Шуфрич розповів, що очікує сьогодні, 3 березня, побачити представників СБУ і отримати від них відповідь щодо блокування "Першого незалежного", а Ілля Кива назвав Зеленського боягузом і порівняв лист, який журналісти хочуть передати Мішелю, з "листом насильника своїй жертві".

[ + – ] Біля Маріїнського палацу проходить акція співробітників каналу "Перший незалежний" Фото: PavlovskyNews [ + – ] Біля Маріїнського палацу проходить акція співробітників каналу "Перший незалежний" Фото: PavlovskyNews

Зазначимо, телеканал "Перший незалежний", який створили на базі телеканалів, які потрапили під санкції, "112 Україна", NewsOne і ZiK, вперше вийшов в ефір 26 лютого о 18:00. Однак вже через годину його відключили від супутникового мовлення.

Представники телеканалу заявили, що відбулося це через те, що Служба безпеки України нібито зажадала від супутникових операторів не надавати "Першому Незалежності" ніяких послуг.

2 березня нардеп від ОПЗЖ Шуфрич заявив, що питання відключення від мовлення каналу "Перший незалежний" розглянуть два комітети Верховної Ради.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів того ж дня припинили. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади у боротьбі з російською гібридною агресією. Журналістів уже позбавили акредитації у Верховній Раді.