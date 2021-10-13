В Полтавской области расследуют изнасилование девушки полицейским

Жертва заявила об изнасиловании двумя мужчинами — действующим и бывшим сотрудниками полиции. По ее словам, они ворвались к ней домой, выбив дверь.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины после обращения местной жительницы о том, что ее изнасиловали двое мужчин, один из которых — сотрудник полиции. Об этом сообщает областное ГУ Нацполиции.

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Служебное расследование также начато сотрудниками Главной инспекции Нацполиции. Известно, что сотрудник полиции, на которого указывает потерпевшая, с 30 сентября находился на больничном. Сейчас правоохранители собирают все сведения о случившемся.

О данном инциденте в своем канале в Telegram сообщил и народный депутат Украины VIII cозыва Игорь Мосийчук. Он отметил, что женщина является беременной.

"Ужасное изнасилование двумя выродками полицейскими беременной женщины на моей малой родине Лубенщине взбудоражило всю громаду! Вчера в ночь с 11 на 12 октября в селе Чавельча Лубенского района в Полтавской области полицейский участковый капитан Тарас Шаповаленко (сейчас вроде уже уволен задним числом) с бывшим коллегой по службе Павлом Нечепой (работал в уголовном розыске), выбив двери, ворвались в жилье к местной жительнице, матери-одиночке Снежане Сайко 1990 года рождения и по-животному ее изнасиловали", — написал политик.

По словам Мосийчука, сейчас пострадавшая госпитализирована с кровотечением, в то время как насильники, по его информации, "бегают по селу и районам и предлагают грубые деньги чтобы замять дело и не сесть на долгий срок".

Бывший парламентарий в своей публикации обратился к Министерству внутренних дел (МВД) и ГБР с требованием немедленно найти и задержать виновных и наказать в соответствии с законодательством.

Фокус ранее писал о том, что в поезде "Укрзализныци" пытались изнасиловать художницу Надежду Кушнир. Проводница вагона равнодушно отнеслась к словам женщины о домогательствах, а один из пассажиров и вовсе начал рассказывать, что "пьяные мужчины нуждаются в интиме".

Напомним также, что Рада запретила сексизм и насилие в рекламе.