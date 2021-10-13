У Полтавській області розслідують зґвалтування дівчини поліцейським

Жертва заявила про зґвалтування двома чоловіками — чинним і колишнім співробітниками поліції. За її словами, вони увірвалися до неї додому, вибивши двері.

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України після звернення місцевої мешканки про те, що її зґвалтували двоє чоловіків, один із яких — співробітник поліції. Про це повідомляє обласне ГУ Нацполіції.

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Службове розслідування також розпочато співробітниками Головної інспекції Нацполіції. Відомо, що співробітник поліції, на якого вказує потерпіла, з 30 вересня перебував на лікарняному. Зараз правоохоронці збирають усі відомості про те, що трапилося.

Про цей інцидент у своєму каналі в Telegram повідомив і народний депутат України VIII скликання Ігор Мосійчук. Він зазначив, що жінка є вагітною.

"Жахливе зґвалтування двома виродками поліцейськими вагітної жінки на моїй малій батьківщині Лубенщині розбурхало всю громаду! Вчора в ніч із 11 на 12 жовтня в селі Чавельча Лубенського району на Полтавщині поліцейський дільничний капітан Тарас Шаповаленко (зараз ніби вже звільнений заднім числом) з колишнім колегою по службі Павлом Нечепою (працював у карному розшуку), вибивши двері, увірвалися в житло до місцевої жительки, матері-одиначки Сніжани Сайко 1990 року народження і по-звірячому її зґвалтували", — написав політик.

За словами Мосійчука, зараз постраждала госпіталізована з кровотечею, тоді як ґвалтівники, за його інформацією, "бігають по селу та районам і пропонують грубі гроші, щоб зам'яти справу і не сісти на довгий термін".

Колишній парламентарій у своїй публікації звернувся до Міністерства внутрішніх справ (МВС) і ДБР із вимогою негайно знайти та затримати винних і покарати відповідно до законодавства.

Фокус раніше писав про те, що в поїзді "Укрзалізниці" намагалися зґвалтувати художницю Надію Кушнір. Провідниця вагона байдуже поставилася до слів жінки про домаганнях, а один із пасажирів і зовсім почав розповідати, що "п'яні чоловіки потребують інтиму".

Нагадаємо також, що Рада заборонила сексизм і насильство в рекламі.