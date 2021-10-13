"Животные замерзнут насмерть": зоопарку под Киевом угрожает отключение газа

"Киевоблгаз сбыт" сперва задним числом увеличил стоимость услуг почти в два раза, а после уведомил, что и вовсе прекратит поставки голубого топлива.

Парк "XII Месяцев", который находится недалеко от Киева, оказался перед угрозой отключения газа в самом начале отопительного периода. Его поставщик — ООО "Киевоблгаз сбыт" — сперва решил задним числом повысить стоимость услуг, а позже и вовсе разорвал контракт на поставки голубого топлива. Об этом Фокусу рассказал владелец Парка "XII Месяцев" Михаил Пинчук.

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"У нас есть договор, согласно которому изменение цены согласовывается путем подписания дополнительного соглашения к договору. В правилах НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) написано, что поставщик обязан предупредить своего потребителя за 30 дней до изменения цены. Мы понимаем, что на мировом рынке возникла сложная ситуация. Но когда что-то подобное происходит, люди встречаются и договариваются. Тем более у них есть четкие обязательства — уведомить об изменении цены заранее. Вместо этого они берут и присылают извещение в конце месяца о том, что с начала этого же месяца нам поднимается цена на газ", — поясняет Пинчук Фокусу.

[ + – ] Фрагмент договора между ООО "Киевоблгаз сбыт" и Парком "XII Месяцев" Фото: Михаил Пинчук

[ + – ] Правила поставок газа НКРЭКУ Фото: Михаил Пинчук

Владелец Парка "XII Месяцев" рассказывает, что в конце августа им пришло письмо от ООО "Киевоблгаз сбыт", в котором говорилось, что с начала месяца они должны платить за газ по тарифу 20 грн за 1 кубометр, хотя зафиксированная в договоре цена, по словам Пинчука, приблизительно в два раза меньше.

"Мы пояснили, что мы вряд ли сможем так работать, ведь мы всего-навсего зоопарк. Мы неоднократно звонили и предлагали найти какой-то выход, устраивающее всех решение – нельзя же просто вот так задним числом повышать стоимость. Но нам никто не перезвонил, а 27 сентября пришло письмо со всего лишь одной фразой: "Добрый день! Довожу до вашего сведения, что с 1.09.21 г. цена природного газа составляет 29,86 грн с НДС", — рассказывает Михал Пинчук.

[ + – ] Письмо от 27 сентября о повышении цены на газ с 1 сентября Фото: Михаил Пинчук

[ + – ] Письмо от 27 сентября о повышении цены на газ с 1 сентября Фото: Михаил Пинчук

После этого Пинчук попросил директора парка пообщаться с менеджером ООО "Киевоблгаз сбыт", однако их разговор не увенчался успехом.

"Директор вернулась со словами: "Это было ни о чем". На нее просто смотрели и говорили: "Вы своими письмами ничего не добьетесь, оно будет как будет". Вот это их общий посыл", — рассказывает владелец парка.

Вслед за этим Пинчук узнал от знакомых поставщиков, что те продавали газ по цене до 13 грн за 1 кубометр в августе и по 17,5 грн в сентябре.

"Нам же продали по 30 грн без каких-либо объяснений, просто увеличив в два раза цену на ровном месте. Я пытался разобраться на каких основаниях это произошло – вдруг я о чем-то не знаю — и просил менеджеров связать меня с их директором, чтобы понять, не придет ли мне следующая платежка уже со 100 гривнами за куб. Однако со мной так никто и не связался, а вместо этого я получил уведомление о расторжении договора, о приостановлении поставок газа с 23 октября. Все", — рассказывает Пинчук.

[ + – ] Уведомление о приостановке поставок газа в Парк "XIII Месяцев" с 23 октября Фото: Михаил Пинчук

[ + – ] Уведомление о приостановке поставок газа в Парк "XIII Месяцев" с 23 октября Фото: Михаил Пинчук

В случае отключения газа животные могут просто замерзнуть и погибнуть.

"Зоопарк — это не детский сад, где можно позвонить родителям и сказать: заберите детей домой, пока не появится отопление. Вы никуда не денете ни носорога, ни жирафов. Если температура упадет — они заболеют мгновенно, ведь это африканские животные, привыкшие к теплу. Дальше даже не хочется развивать эту тему – слишком мрачной окажется картина. Важно понимать: газ настолько же существенная вещь для животных, как и корма. Без него они умрут", — говорит Пинчук.

[ + – ] Жираф в Парке "XII Месяцев" Фото: Facebook

Поняв что от поставщика не будет никакой реакции, владелец парка решил обратиться в НКРЭКУ.

"Регулятор рассмотрел нашу жалобу и нашел ее обоснованной. И, насколько мне известно, они займутся внеплановой проверкой "Киевоблгаз сбыт". По предварительной информации — у меня нет официальной бумаги, но из того что я слышал — они говорят, что это явное нарушение", — рассказывает Михаил Пинчук.

Уже после этого, продолжает владелец "XII Месяцев", к нему пришла менеджер ООО "Киевоблгаз сбыт" и начала жаловаться на то, что ее могут уволить из-за обращения Парка к регулятору.

"Это был разговор с человеком, который попал впросак, возможно, из-за своей неорганизованности, либо ее просто выставляют на первый фронт как человека, на которого затем все свалится. Может, это была просто разыгранная комедия, я не знаю. Но все, что я слышал 15 минут — это про то, что "зачем же вы нажаловались, меня теперь уволят, директору дадут выговор, зачем вы это делаете". В ответ на это я сказал, что такое удивительно слушать после того, как я месяц пытался к ним достучаться, но не получал никакой реакции. Интересно, что эта дама сама говорит: "Да, это нарушение, но я же не директор, я ничего решить не могу", — пересказывает Пинчук.

[ + – ] Канадский черный волк в Парке "XII Месяцев" Фото: Facebook

В итоге, рассказывает владелец парка, они нашли другого поставщика газа, который может предоставлять услуги по более разумной цене.

"Потому что дальше с такими людьми работать просто опасно. Мы же не знаем что они придумают следующим. Поставщиков более 700 на рынке. Надеюсь только, что "Киевоблгаз сбыт" плавно передаст нас новому поставщику — ведь у них еще есть возможность тормозить этот процесс и не откреплять нас от платформы своих потребителей. Еще необходимо, чтобы они, как минимум, вернули ту наценку за два месяца, которую они необоснованно насчитали, или пересчитали переплаченные деньги за газ. Потому что это все похоже на настоящий грабеж. А так я абсолютно готов идти на мировую, мы занимаемся животными, а не жалобами и судебными войнами, нам самим это совершенно не нужно", — отмечает Пинчук.

Также владелец "XII Месяцев" подчеркивает, что у них никогда не было и нет задолженностей по оплате газа, что является единственной причиной, по которой им могли бы прекратить поставки голубого топлива.

"Других причин быть не может. Если отключат — это будет настоящий беспредел. И будет большая трагедия, начнут погибать животные. Но мы надеемся, что до этого ситуация все же не дойдет. Нам достаточно и того, что сейчас наш северный недруг пытается прищучить нас сокращением поставок газа в Украину, так на то он и недруг – а здесь речь идет о грабеже своими своих же", — говорит Пинчук.

[ + – ] Обезъяна в парке "XII Месяцев" Фото: Михаил Пинчук

Фокус связался со старшим менеджером по сбыту Вышгородского отдела продаж ООО "Киевоблгаз сбыт" Людмилой Тысячник, чья подпись стоит под уведомлением о прекращении предоставления услуг парку "XII Месяцев", однако та отказалась общаться с журналистами, даже не услышав причины звонка.

"Вы звоните на мой личный номер. Я вам интервью давать не буду. Для этого есть специалисты. Вы звоните не в мое рабочее время. И комментариев я тоже вам, к сожалению, не дам", — заявила Тысячник.

Впрочем, уточнять когда нам стоит перезвонить ей или к кому обращаться за комментариями женщина не стала.

[ + – ] Тигр в парке "XII Месяцев" Фото: Facebook

После этого Фокус попытался дозвониться в контакт-центр ООО "Киевоблгаз сбыт" по номеру телефона, указанному на его сайте, однако там нам пришлось более десяти минут безуспешно ждать соединения с оператором.

В случае, если представители ООО "Киевоблгаз сбыт" решат озвучить свою позицию по этому инциденту, мы опубликуем ее отдельным материалом на нашем сайте.