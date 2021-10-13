"Тварини замерзнуть смерть": зоопарку під Києвом загрожує відключення газу

"Київоблгаз збут" спершу заднім числом збільшив вартість послуг майже у два рази, а потім повідомив, що і зовсім припинить постачання блакитного палива.

Парк "XII Місяців", який знаходиться недалеко від Києва, опинився перед загрозою відключення газу в самому початку опалювального періоду. Його постачальник — ТОВ "Київоблгаз збут" — спершу вирішив заднім числом підвищити вартість послуг, а пізніше і зовсім розірвав контракт на постачання блакитного палива. Про це Фокусу розповів власник Парку "XII Місяців" Михайло Пінчук.

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"У нас є договір, згідно з яким зміна ціни узгоджується шляхом підписання додаткової угоди до договору. У правилах НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) написано, що постачальник зобов'язаний попередити свого споживача за 30 днів до зміни ціни. Ми розуміємо, що на світовому ринку виникла складна ситуація. Але коли щось подібне відбувається, люди зустрічаються і домовляються. Тим більше у них є чіткі зобов'язання — повідомити про зміну ціни заздалегідь. Замість цього вони беруть і надсилають повідомлення в кінці місяця про те, що з початку цього ж місяця нам підіймається ціна на газ", — пояснює Пінчук Фокусу.

[ + – ] Фрагмент договору між ТОВ "Київоблгаз збут" і Парком "XII Місяців" Фото: Михайло Пінчук

[ + – ] Правила поставок газу НКРЕКП Фото: Михайло Пінчук

Власник Парку "XII Місяців" розповідає, що в кінці серпня їм надійшов лист від ТОВ "Київоблгаз збут", в якому говорилося, що з початку місяця вони повинні платити за газ за тарифом 20 грн за 1 кубометр, хоча зафіксована в договорі ціна, за словами Пінчука, приблизно у два рази менше.

"Ми пояснили, що ми навряд чи зможемо так працювати, адже ми всього-на-всього зоопарк. Ми неодноразово дзвонили й пропонували знайти якийсь вихід, рішення, яке влаштовує всіх — не можна ж просто ось так заднім числом підвищувати вартість. Але нам ніхто не передзвонив, а 27 вересня прийшов лист з усього лише однією фразою: "Добрий день! Довожу до вашого відома, що ціна за постачання природного газу з 01.09.21р. складає 29,86 грн з ПДВ ", — розповідає Михайло Пінчук.

[ + – ] Лист від 27 вересня про підвищення ціни на газ з 1 вересня Фото: Михайло Пінчук

[ + – ] Лист від 27 вересня про підвищення ціни на газ з 1 вересня Фото: Михайло Пінчук

Після цього Пінчук попросив директора Парку поспілкуватися з менеджером ТОВ "Київоблгаз збут", проте їх розмова не увінчалася успіхом.

"Директор повернулася зі словами: "Це було ні про що". На неї просто дивилися і говорили: "Ви своїми листами нічого не доб'єтеся, воно буде як буде". Ось це їх загальний посил", — розповідає власник Парку.

Слідом за цим Пінчук дізнався від знайомих постачальників, що ті продавали газ за ціною до 13 грн за 1 кубометр в серпні й по 17,5 грн у вересні.

"Нам же продали за 30 грн без будь-яких пояснень, просто збільшивши у два рази ціну на рівному місці. Я намагався розібратися на яких підставах це відбулося — раптом я про щось не знаю — і просив менеджерів зв'язати мене з їх директором, щоб зрозуміти, чи не прийде мені наступна платіжка вже зі 100 гривнями за куб. Однак зі мною так ніхто і не зв'язався, а замість цього я отримав повідомлення про розірвання договору, про призупинення постачання газу з 23 жовтня. Все", — розповідає Пінчук.

[ + – ] Повідомлення про припинення постачання газу в Парк "XIII Місяців" з 23 жовтня Фото: Михайло Пінчук

[ + – ] Повідомлення про припинення постачання газу в Парк "XIII Місяців" з 23 жовтня Фото: Михайло Пінчук

У разі відключення газу тварини можуть просто замерзнути й загинути.

"Зоопарк — це не дитячий садок, де можна зателефонувати батькам і сказати: заберіть дітей додому, поки не з'явиться опалення. Ви нікуди не дінете ні носорога, ні жирафів. Якщо температура впаде — вони захворіють миттєво, адже це африканські тварини, які звикли до тепла. Далі навіть не хочеться розвивати цю тему — занадто похмурою виявиться картина. Важливо розуміти: газ настільки ж істотна річ для тварин, як і корми. Без нього вони помруть ", — говорить Пінчук.

[ + – ] Жираф в Парку "XII Місяців" Фото: Facebook

Зрозумівши що від постачальника не буде ніякої реакції, власник Парку вирішив звернутися в НКРЕКП.

"Регулятор розглянув нашу скаргу і знайшов її обґрунтованою. І, наскільки мені відомо, вони займуться позаплановою перевіркою "Київоблгаз збут". За попередньою інформацією — у мене немає офіційного паперу, але з того що я чув — вони кажуть, що це явне порушення", — розповідає Михайло Пінчук.

Вже після цього, продовжує власник "XII Місяців", до нього прийшла менеджер ТОВ "Київоблгаз збут" і почала скаржитися на те, що її можуть звільнити через звернення Парку до регулятора.

"Це була розмова з людиною, яка потрапила в халепу, можливо, через свою неорганізованість, або її просто виставляють на перший фронт як людину, на яку потім все звалиться. Може, це була просто розіграна комедія, я не знаю. Але все, що я чув протягом 15 хвилин — це про те, що "навіщо ж ви наскаржилися, мене тепер звільнять, директору дадуть догану, навіщо ви це робите". У відповідь на це я сказав, що таке дивно слухати після того, як я місяць намагався до них достукатися, але не отримував ніякої реакції. Цікаво, що ця дама сама каже: "Так, це порушення, але я ж не директор, я нічого вирішити не можу", — переказує Пінчук.

[ + – ] Канадський чорний вовк в Парку "XII Місяців" Фото: Facebook

У підсумку, розповідає власник Парку, вони знайшли іншого постачальника газу, який може надавати послуги за більш розумною ціною.

"Тому що далі з такими людьми працювати просто небезпечно. Ми ж не знаємо що вони придумають наступним. Постачальників понад 700 на ринку. Сподіваюся тільки, що "Київоблгаз збут" плавно передасть нас нового постачальника — адже у них ще є можливість гальмувати цей процес і не відкріпляти нас від платформи своїх споживачів. Ще необхідно, щоб вони, як мінімум, повернули ту націнку за два місяці, яку вони необґрунтовано нарахували, або перерахували переплачені гроші за газ. Тому що це все схоже на справжній грабіж. А так я абсолютно готовий йти на мирову, ми займаємося тваринами, а не скаргами та судовими війнами, нам самим це абсолютно не потрібно", — зазначає Пінчук.

Також власник "XII Місяців" підкреслює, що у них ніколи не було і немає заборгованостей з оплати газу, що є єдиною причиною, по якій їм могли б припинити постачання блакитного палива.

"Інших причин бути не може. Якщо відключать — це буде справжнє беззаконня. І буде велика трагедія, почнуть гинути тварини. Але ми сподіваємося, що до цього ситуація все ж не дійде. Нам досить і того, що зараз наш північний недруг намагається притиснути нас скороченням постачання газу в Україну, так на те він і недруг — а тут мова йде про грабіж своїми своїх же", — говорить Пінчук.

[ + – ] Мавпи в парку "XII Місяців" Фото: Михайло Пінчук

Фокус зв'язався зі старшим менеджером зі збуту Вишгородського відділу продажів ТОВ "Київоблгаз збут" Людмилою Тисячник, чий підпис стоїть під повідомленням про припинення надання послуг Парку "XII Місяців", однак та відмовилася спілкуватися з журналістами, навіть не почувши причини дзвінка.

"Ви телефонуєте на мій особистий номер. Я вам інтерв'ю давати не буду. Для цього є фахівці. Ви телефонуєте не в мій робочий час. І коментарів я теж вам, на жаль, не дам", — заявила Тисячник.

Втім, уточнювати коли нам варто передзвонити їй або до кого звертатися за коментарями жінка не стала.

[ + – ] Тигр в парку "XII Місяців" Фото: Facebook

Після цього Фокус спробував додзвонитися в контакт-центр ТОВ "Київоблгаз збут" за номером телефону, вказаним на його сайті, однак там нам довелося понад десять хвилин безрезультатно чекати з'єднання з оператором.

У разі, якщо представники ТОВ "Київоблгаз збут" вирішать озвучити свою позицію щодо цього інциденту, ми опублікуємо її окремим матеріалом на нашому сайті.