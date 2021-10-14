Потерпевший бедствие в Черном море военный корабль "Балта" взяли на буксир

Члены экипажа корабля, не задействованные в спасательной операции, уже доставлены в пункт дислокации.

Судно размагничивания Военно-морских сил Украины U-811 "Балта", которое получило повреждения в Черном море, буксируют в пункт базирования в Одессе, сообщается на официальной странице ВМС ВС Украины в Facebook.

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Его сопровождают корабли и катера ВМС Вооруженных сил Украины и казенного предприятия "Морская поисково-производственная служба" Министерства внутренней инфраструктуры Украины. Дополнительно задействован личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС ВС Украины, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть.

Личный состав, который не участвует в спасательной операции, уже доставлен в пункт дислокации. В ведомстве уточнили, что все военнослужащие чувствуют себя хорошо.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный информировал о том, что аварийная ситуация на "Балте" возникла "в результате резкого ухудшения погодных условий".

Народный депутат Михаил Забродский, в свою очередь, написал о том, что в районе острова Змеиный судно потеряло ход, и было затоплено минимум два отсека. По его словам, ни одна из попыток устранить аварию на корабле не увенчалась успехом.

Военный эксперт и морпех Тарас Чмут рассказал, что в августе прошлого года "Балта", впервые за не менее чем полтора десятилетия, прошла доковый ремонт.

"Исполнитель работ – завод "Нибулон". Работы включали подъемом корабля в док, очистку, Дефектовка, замена наружной обшивки корпуса, покраска. Прошли ремонт донно-заборная аппаратура, подруливающее устройство, валолинии, пневматические и гидравлические системы, цистерны для топлива и пресной воды, пожарной насос и ряд других систем. Стоимость работ составила ~ 13 млн грн. Хотя на самом деле "Нибулон" сделал гораздо больше, чем ожидалось, за собственные средства и по своей инициативе. По отзывам от моряков, качество работ было высоким", – сообщил Чмут, добавив, что для ВМС Украины "Балта" – одно из крупнейших плавсредств, которое регулярно было в море. Были планы по ее модернизации в качестве минного заградителя и довооружения.

Напомним, о бедствии, которое потерпело судно национального флота, стало известно накануне, 13 октября.