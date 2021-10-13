В Черном море терпит бедствие украинский корабль "Балта"

По информации одного из нардепов, ни одна из попыток устранить аварию на корабле не увенчались успехом, однако в ВСУ уверяют, что "ситуацию удалось стабилизировать".

Неподалеку от острова Змеиный в Черном море терпит бедствие судно размагничивания Военно-морских сил Украины U-811 "Балта". Корабль потерял ход, у него затоплены по меньшей мере два отсека. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Михаил Забродский.

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По информации, которая оказалась в его распоряжении, аварийная ситуация на борту корабля возникла около 06:00. Также нардеп утверждает, что предпринятые в течение дня попытки устранить аварию на "Балте" средствами ВМС и Одесского порта ни к чему не привели.

"На данный момент для спасения судна задействованы морской буксир и патрульные катера. Сегодня вечером к выходу в море на спасательную операцию аврально был подготовлен СРК "Симферополь", который проходит заводские ходовые испытания в Одессе. Вместе с экипажем на борту "Симферополя" находятся специалисты ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком", — пишет народный избранник.

Также он заявил, что погодные условия в районе происшествия затрудняют проведение спасательных операций — скорость ветра достигает 10 метров в секунду, а волны поднимаются на высоту до 2 метров.

Что говорят в ВСУ?

В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что судно получило повреждение в результате ухудшения погоды. Военные приняли решение поставить корабль на якорь, чтобы реализовать спасательную операцию. На данный момент, по его словам, "ситуацию удалось стабилизировать, угрозы жизни личного состава нет, угрозы потери судна нет".

"С целью обеспечения проведения поисково-спасательных работ Военно-Морскими Силами развернут пункт управления поисково-спасательного обеспечения, налажено взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службой Украины, ДСНС. К операции привлечены корабли и катера в количестве восемь единиц и четыре единицы воздушных судов", — добавил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также сообщил, что на данный момент идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации.

Что известно о корабле?

"Балта" имеет длину менее 70 метров, а полное водоизмещение составляет 2086 тонн. Задачей этого корабля является уменьшение магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения ВМС Украины. Как уточнил нардеп Забродский, в составе экипажа находятся 45 человек, а судно такого рода является единственным в стране.

"Судно размагничивания "Балта" было построено на верфи польского города Гданьск в 1987 году. С 1997 года судно размагничивания входит в состав ВМС Украины. Относительно недавно, в ноябре прошлого года, "Балта" прошла досрочный доковый ремонт на верфи компании "Нибулон" в Николаеве", — завил политик.

Напомним, в 2019 году у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, в результате чего погибли четверо украинцев.

Ранее Фокус писал о том, как в начале этого года корабль GSP Falcon затонул в Черном море, на борту находились 13 украинцев.