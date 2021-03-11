Корабль с украинцами затонул в Черном море, есть пострадавшие, - СМИ

Два человека погибли и один пропал без вести во время катастрофы у берегов Румынии.

Грузовой корабль с 13 украинцами на борту затонул в Черном море. Об этом пишет пресс-служба компании GSP Offshore.

11 марта корабль GSP Falcon получил сигнал бедствия от сухогруза "Волго-Балт 179", шедшего у берегов Румынии под флагом Каморских островов. Весь экипаж затонувшего судна состоял из граждан Украины: 12 мужчин и одной женщины.

Моряки GSP Falcon спасли десять человек, подтвердили смерть двух украинцев и продолжают поиски еще одного. Спасенных людей разместили в медицинском отсеке корабля, их доставят к пассажирскому причалу румынского порта Констанца после завершения операции. Вести поиски очень сложно из-за плохих погодных условий, волны достигали 4 метров в высоту.

Румынский портал News.ro со ссылкой на Агентство по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM) изначально сообщил, будто речь идет о российском корабле. На место происшествия отправился спасательный корабль "Артемида", принадлежащий ARSVOM, однако вскоре он вернулся в порт из-за сильных волн.

По данным портала Marinetraffic.com, «Волго-Балт 179» вышел из Ростова-на-Дону 6 марта и направлялся в Констанцу. Сайт Balticshipping.com указывает, что сухогруз принадлежал компании Seatrans из Николаева. Представители Росморречфлота сообщили "РБК", что владелец "Волго-Балт 179" зарегистрирован в Эстонии.

Недавно более 30 украинцев пострадали и 6 погибли в результате ДТП в Польше. Пассажирский автобус ехал по маршруту Познань-Херсон съехал с Гостомельской трассы в кювет. По данным пресс-секретаря МИД Олега Николенко, первая группа из 24 человек при помощи консулов вернулись в Украину, но еще 26 находятся в больницах, 9 из них в тяжелом состоянии.

Ранее писали о том, что более сотни российских кораблей застряли в "ловушке" в Азовском море. Из-за обледенения воды в Керченском проливе и Таганрогском заливе образовались большие "пробка" из судов. Три ледокола вышли в море, чтобы провести 10 сухогрузов в Ростов. При этом обледенение никак не помешало движению у портов Мариуполя и Бердянска, ведь у берегов Украины Азовское море намного глубше и не может сильно промерзнуть.