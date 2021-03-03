Более сотни российских кораблей застряли в ледяной "ловушке" Азовского моря

Вытащить корабли после обледенения в Керченском и Таганрогском заливах сможет только группа ледоколов.

Более сотни российских судов застряли в огромных пробках из-за сильного обледенения Азовского моря. О ситуации на странице в Facebook рассказал сотрудник Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Он опубликовал карты, на которых указал места масштабных скоплений кораблей в Азовском море. Самая большая группа (более ста судов) собралась на выходе из Керченского пролива, направляясь к Ростову и дальше на север. Тем временем, более 20 "точек" остановились в Таганрогском заливе. По словам Андрея Клименко сейчас он полностью забит льдом, а глубина составляет всего 3-4 метра.

[ + – ] Карта размещения российских судов в Керченском проливе

[ + – ] Карта размещения российских судов в Таганрогском заливе Фото: Фейсбук пользователя Andrii Klymenko

"Третья группа судов: там 3 ледокола, с 16-00 2 марта пытаются провести 10 сухогрузов в Ростов. Можно увидеть, какие художественные траектории они там описывают. То есть судна на выходе из Керченского пролива ждут, когда ледоколы проведут тех, кто уже в Таганрогском заливе", — написал представитель Института.

[ + – ] Движение российских судов в Азовском море Фото: Фейсбук пользователя Andrii Klymenko

Он добавил, что обледенение никак не влияет на ситуацию у Бердянска и Мариуполя. Здесь Азовское море намного глубше, поэтому украинским портам ледяная ловушка не грозит.

Ранее фотограф Юлия Покас запечатлела, как Бердянская коса преобразилась после сильного шторма в Азовском море. Из-за необычного стихийного явления украинские пейзажи стали больше напоминать арктические. Так на снимках морская вода замерзла в причудливых фигурах, а куски льда покрыли снежные сугробы.

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Писали также, что в России отправили на утилизацию один из самых больших атомных ракетных крейсеров во всем мире. Разборкой "Адмирала Лазарева" займутся работники 30 судоремонтных заводов Минобороны РФ, с которыми заключили соответствующие контракты. Работы стоимостью пять миллиардов рублей планируют завершить до 30 ноября 2025 года.