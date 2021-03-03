Більше сотні російських кораблів застрягли в крижаній "пастці" Азовського моря

Витягнути кораблі після обмерзання в Керченській і Таганрозькій затоках зможе тільки група криголамів.

Більше сотні російських судів застрягли у величезних заторах через сильне обмерзання Азовського моря. Про ситуацію на сторінці у Facebook розповів співробітник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Він опублікував карти, на яких вказав місця масштабних скупчень кораблів в Азовському морі. Найбільша група (понад сто судів) зібралася на виході з Керченської протоки, прямуючи до Ростова і далі на північ. Тим часом, більше 20 "точок" зупинилися в Таганрозькій затоці. За словами Андрія Клименка зараз вона повністю забита льодом, а глибина становить всього 3-4 метра.

[ + – ] Карта розміщення російських суден у Керченській протоці

[ + – ] Карта розміщення російських судів в Таганрозькій затоці Фото: Фейсбук користувача Andrii Klymenko

"Третя група судів: там 3 криголама, з 16:00 2 березня намагаються провести 10 суховантажів у Ростов. Можна побачити, які художні траєкторії вони там описують. Тобто судна на виході з Керченської протоки чекають, коли криголами проведуть тих, хто вже у Таганрозькій затоці", — написав представник Інституту.

[ + – ] Рух російських судів в Азовському морі Фото: Фейсбук користувача Andrii Klymenko

Він додав, що зледеніння ніяк не впливає на ситуацію біля Бердянська і Маріуполя. Тут Азовське море набагато глибше, тому українським портам крижана пастка не загрожує.

Раніше фотограф Юлія Покас відобразила, як Бердянська коса перетворилася після сильного шторму в Азовському морі. Через незвичайне стихійне явище українські пейзажі стали більше нагадувати арктичні. Так на знімках морська вода замерзла в химерних фігурах, а шматки льоду покрили снігові замети.

До цього стало відомо, що 28 грудня в Баренцевому морі через обмерзання рибальське судно "Онега" затонуло біля берегів Нової Землі в Архангельській області, на борту перебували 19 осіб. Двох потерпілих врятували рибалки, які опинилися поблизу на судні "Войкове", решта членів екіпажу вважаються зниклими без вести. Рятувальники не змогли залучити повітряний транспорт через погану погоду і відсутність зв'язку.

Писали також, що в Росії відправили на утилізацію один з найбільших атомних ракетних крейсерів в усьому світі. Розбиранням "Адмірала Лазарєва" займуться працівники 30 судноремонтних заводів Міноборони РФ, з якими уклали відповідні контракти. Роботи вартістю п'ять мільярдів рублів планують завершити до 30 листопада 2025 року.