Бердянская коса стала напоминать Арктику из-за шторма, морозов и метели (фото)

С первого взгляда сложно определить, что фотографии сделаны в Украине.

Бердянская коса после шторма на Азовском море и последовавшей за ним метели превратилась в копию Арктики. По крайней мере, именно такой увидела ее местный фотограф Юлия Покас. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в социальной сети Фейсбук.

"Арктика?! Нет! Зима на Бердянской косе! Леденящая красота!", – подписала фотографии автор.

На кадрах – сугробы, замерзшее море, куски льда, и с первого взгляда определить, что на фото – Украина, очень сложно.

В конце прошлой недели Азовское море сильно штормило: порывы ветра составляли 25-28 метров в секунду.

Бердянская коса расположена на севере Азовского моря. Она находится в городской черте Бердянска и отделяет Бердянский залив от моря. На ней построены 70 оздоровительных учреждений: 8 санаториев, 17 детских и спортивно-оздоровительных учреждений, 45 баз отдыха.

Напомним, в декабре прошлого года курортный поселок Кирилловка оказался затопленным в результате наводнения, спровоцированного штормом. Двухметровые волны образовали на территории отелей настоящие озера, а добраться от одного дома к другому можно было разве что в рыболовной одежде .

Ранее мы писали о том, что в Прикарпатье обсерваторию "Белый слон" на горе Поп Иван, которая сейчас находится в процессе реконструкции, замело снегом, из-за чего она стала напоминать снежную крепость.