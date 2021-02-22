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Украина

Бердянская коса стала напоминать Арктику из-за шторма, морозов и метели (фото)

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Бердянская коса, Азовское море, Арктика
Фото: Facebook/Юлия Покас

С первого взгляда сложно определить, что фотографии сделаны в Украине.

Бердянская коса после шторма на Азовском море и последовавшей за ним метели превратилась в копию Арктики. По крайней мере, именно такой увидела ее местный фотограф Юлия Покас. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в социальной сети Фейсбук.

"Арктика?! Нет! Зима на Бердянской косе! Леденящая красота!", – подписала фотографии автор.

На кадрах – сугробы, замерзшее море, куски льда, и с первого взгляда определить, что на фото – Украина, очень сложно.

Бердянская коса, шторм, метель, Арктика
Бердянская коса, шторм, метель, Арктика
Бердянская коса, шторм, метель, Арктика
Бердянская коса, шторм, метель, Арктика
Бердянская коса, шторм, метель, Арктика
Бердянская коса, шторм, метель, Арктика
Бердянская коса, шторм, метель, Арктика
Бердянская коса, шторм, метель, Арктика
Бердянская коса, шторм, метель, Арктика
Бердянская коса, шторм, метель, Арктика
Бердянская коса, шторм, метель, Арктика
Бердянская коса, шторм, метель, Арктика

В конце прошлой недели Азовское море сильно штормило: порывы ветра составляли 25-28 метров в секунду.

Бердянская коса расположена на севере Азовского моря. Она находится в городской черте Бердянска и отделяет Бердянский залив от моря. На ней построены 70 оздоровительных учреждений: 8 санаториев, 17 детских и спортивно-оздоровительных учреждений, 45 баз отдыха.

Напомним, в декабре прошлого года курортный поселок Кирилловка оказался затопленным в результате наводнения, спровоцированного штормом. Двухметровые волны образовали на территории отелей настоящие озера, а добраться от одного дома к другому можно было разве что в рыболовной одежде .

Ранее мы писали о том, что в Прикарпатье обсерваторию "Белый слон" на горе Поп Иван, которая сейчас находится в процессе реконструкции, замело снегом, из-за чего она стала напоминать снежную крепость.