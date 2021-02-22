Бердянська коса почала нагадувати Арктику через шторм, морози та хуртовини (фото)

З першого погляду складно визначити, що фотографії зроблені в Україні.

Бердянська коса після шторму на Азовському морі та хуртовини, які розпочалася за ним, перетворилася на копію Арктики. Принаймні, саме такою побачила її місцева фотографка Юлія Покас. Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

"Арктика?! Ні! Зима на Бердянській косі! Льодова краса!", — підписала фотографію авторка.

На кадрах — замети, замерзле море, шматки льоду, і з першого погляду визначити, що на фото — Україна, дуже складно.

Наприкінці минулого тижня Азовське море сильно штормило: пориви вітру становили 25-28 метрів на секунду.

Бердянська коса розташована на півночі Азовського моря. Вона знаходиться в межах міста Бердянська і відокремлює Бердянську затоку від моря. На ній побудовані 70 оздоровчих закладів: 8 санаторіїв, 17 дитячих та спортивно-оздоровчих закладів, 45 баз відпочинку.

Нагадаємо, у грудні минулого року курортне селище Кирилівка виявилося затопленим унаслідок повені, спровокованої штормом. Двометрові хвилі утворили на території готелів справжні озера, а дістатися від одного будинку до іншого можна було хіба що в риболовному одязі.

Раніше ми писали про те, що в Прикарпатті обсерваторію "Білий слон" на горі Піп Іван, яка зараз знаходиться в процесі реконструкції, замело снігом, через що вона почала нагадувати снігову фортецю.