В России порежут на металлолом крупнейший в мире атомный ракетный крейсер

Утилизация крейсера обойдется в пять миллиардов рублей.

Один из самых больших в мире атомных ракетных крейсеров "Адмирал Лазарев" отправляют на утилизацию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал госзакупок.

Контракт на утилизацию судна заключен с 30 судоремонтным заводом Министерства Обороны РФ, входящим в состав стратегических предприятий. Крейсер должны доставить на разделочный стапель предприятия до конца августа текущего года, а работы стоимостью пять миллиардов рублей планируют завершить до 30 ноября 2025 года.

По информации источников информагентства в промышленности, восстановление корабля обошлось бы куда дороже, чем строительство нескольких современных кораблей океанской зоны.

[ + – ] Крейсер "Адмирал Лазарев" Фото: Открытые источники

"Это действительно старый корабль, который уже несколько десятилетий не в строю. Планы по утилизации продиктованы логикой – идет серийное строительство новых кораблей дальней морской зоны", – сообщил инсайдер.

Атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" был передан Военно-морскому флоту в 1980 году. Уже в 90-ых его законсервировали. В разное время озвучивались намерения о его модернизации, однако затем стали все чаще звучать голоса за утилизацию судна.

Крейсер относится к проекту «Орлан». Всего было построено четыре таких корабля. Еще один крейсер, "Адмирал Ушаков" вывели из состава флота в 2002 году, и он до сих пор ожидает утилизации.

Единственный из крейсеров этого проекта, кто сейчас проходит модернизацию, – "Адмирал Нахимов". Западная пресса писала о том, что после того, как он вернется на службу, то станет одним из двух российских линейных крейсеров типа "Киров" с ядерными установками и крупнейшими надводными боевыми кораблями в мире. Основным противокорабельным оружием линейного крейсера являются военно-морские ракеты П-700 "Гранит". Судно также имеет бортовые средства ПВО в виде почти сотни ракет С-300 для нацеливания на угрозы большей дальности и ассортимент других ракет меньшей дальности и систем точечной обороны.

Еще в 2017 году командующий Северным флотом Николай Евменов заверял "Интерфакс", что следующий в очереди на модернизацию после "Адмирала Нахимова" – четвертый крейсер "Петр Великий". Он наиболее известен тем, что охранял район затопления атомной подводной лодки "Курск" в 2001 году.

Напомним, недостроенный крейсер "Украина" могут продать. По словам вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, крейсер мешает заводу, занимая место. В этом году принято решение о демилитаризации корабля, снятии всего вооружения. После этого будет решаться его дальнейшая судьба. В РФ говорили о готовности приобрести крейсер, на фактически за символическую сумму. ВМС Украины отказались от крейсера в 2017 года.