У Росії поріжуть на металобрухт найбільший в світі атомний ракетний крейсер

Утилізація крейсера коштуватиме п'ять мільярдів рублів.

Один із найбільших у світі атомних ракетних крейсерів "Адмірал Лазарєв" відправляють на утилізацію, повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на портал держзакупівель.

Контракт на утилізацію судна укладений з 30 судоремонтним заводом Міністерства Оборони РФ, що входять до складу стратегічних підприємств. Крейсер повинні доставити на обробний стапель підприємства до кінця серпня поточного року, а роботи вартістю пʼять мільярдів рублів планують завершити до 30 листопада 2025 року.

За інформацією джерел інформагентства в промисловості, відновлення корабля коштувало б набагато дорожче, ніж будівництво кількох сучасних кораблів океанської зони.

[ + – ] Крейсер "Адмірал Лазарєв" Фото: Открытые источники

"Це дійсно старий корабель, який вже кілька десятиліть не в строю. Плани з утилізації продиктовані логікою — триває серійне будівництво нових кораблів дальньої морської зони", — повідомив інсайдер.

Атомний ракетний крейсер "Адмірал Лазарєв" був переданий Військово-морському флоту в 1980 році. Уже в 90-их його законсервували. У різний час озвучувалися наміри про його модернізацію, проте потім стали все частіше лунати голоси за утилізацію судна.

Крейсер належить до проекту «Орлан». Всього було побудовано чотири такі кораблі. Ще один крейсер, "Адмірал Ушаков" вивели зі складу флоту в 2002 році, і він досі чекає утилізації.

Єдиний з крейсерів цього проекту, який зараз проходить модернізацію, — "Адмірал Нахімов". Західна преса писала про те, що після того, як він повернеться на службу, то стане одним із двох російських лінійних крейсерів типу "Кіров" з ядерними установками і найбільшими надводними бойовими кораблями в світі. Основною протикорабельною зброєю лінійного крейсера є військово-морські ракети П-700 "Граніт". Судно також має бортові засоби ППО — майже сотню ракет С-300 для націлювання на загрози більшої дальності й асортимент інших ракет малої дальності та систем точкової оборони.

Ще в 2017 році командувач Північним флотом Микола Євменов запевняв "Інтерфакс", що наступний у черзі на модернізацію після "Адмірала Нахімова" — четвертий крейсер "Петро Великий". Він найбільш відомий тим, що охороняв район затоплення атомного підводного човна "Курськ" у 2001 році.

Нагадаємо, недобудований крейсер "Україна" можуть продати. За словами віце-премʼєр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, крейсер заважає заводу, займаючи місце. Цього року ухвалене рішення про демілітаризацію корабля, зняття всього озброєння. Після цього вирішуватиметься його подальша доля. В РФ говорили про готовність придбати крейсер, фактично за символічну суму. ВМС України відмовилися від крейсера в 2017 року.