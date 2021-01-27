Демитализировать и утилизировать: крейсер "Украина" ждет печальная участь

С корабля будет полностью снято вооружение, затем его, возможно, продадут.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью изданию "День" рассказал, в том числе, и возможной судьбе недостроенного крейсера "Украина".

"Эта история тянется уже десятки лет и переходит, как переходящее знамя от правительства к правительству. То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно. Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место. В этом году принято решение о демилитаризации корабля, снятии всего вооружения. А после этого можно будет принято решение о его продаже или утилизации".

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Напомним, ракетный крейсер "Украина" (изначально "Комсомолец", затем "Адмирал флота Лобов") – четвертый корабль проекта 1164 "Атлант". Данный тип кораблей разрабатывался в 1970-х в СССР для уничтожения авианосцев в океанах.

Все крейсера проекта строились в Николаеве на "Заводе имени 61 коммунара". Три корабля сейчас находятся в России: "Москва" (флагман Черноморского флота), "Варяг" (флагман Тихоокеанского флота) и "Маршал Устинов" (приписан к Северному флоту). Строительство еще двух крейсеров было прекращено в 1990 году.

Будущий крейсер "Украина" 11 августа 1990 крейсер был спущен на воду, а в октябре 1993 года он уже имел готовность в 75% и перешел в собственность Украины. Вскоре постановлением Верховной Рады ему было присвоено наименование "Украина", он вошел в состав ВМС. В 1994 году был сформирован экипаж корабля. Но экономические трудности заставили распустить команду, а работы на крейсере заморозить.

В 1998 году принято решение о достройке. Но из-за финансового кризиса работы на крейсере снова прекратили, а команду опять распустили. Заявлялось, что на тот момент готовность корабля составляла уже 95%.

В РФ говорили о готовности приобрести крейсер, на фактически за символическую сумму.

ВМС Украины отказались от крейсера в 2017 года.

Летом 2019 года президент Владимир Зеленский посещал Николаев и поручил начать демилитаризацию корабля.

Директор коммунального учреждения "Агентство развития Николаева" Виталий Воронов предложил сохранить крейсер «Украина» в качестве туристической достопримечательности города и сделать из крейсера музей.

На сайте Президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием достроить крейсер и поставить его ВМС Украины. Она набрала 87 голосов из 25 000 необходимых.

В декабре 2020 года руководитель ГП "Николаевский судостроительный завод" говорил, что за последние шесть лет они потратили на содержание крейсер 88,5 млн грн и рассчитывают, что процесс его демонтажа начнется в следующем году.

В настоящее время сам завод находится в процедуре банкротства. В соответствии с постановлением Хозяйственного суда Николаевской области, общий размер его кредиторской задолженности составляет 830 млн грн.