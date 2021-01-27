Демілітаризувати й утилізувати: крейсер "Україна" чекає сумна доля

З корабля буде повністю зняте озброєння, потім його, можливо, продадуть.

Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв'ю виданню "День" розповів, у тому числі, і можливу долю недобудованого крейсера "Україна".

"Ця історія тягнеться вже десятки років і передається, як перехідний прапор від уряду до уряду. Те, що він не може взагалі бути введений до складу ВМС, зрозуміло. Більше того, цей крейсер заважає заводу, займаючи місце. Цього року ухвалено рішення про демілітаризацію корабля, зняття всього озброєння. А після цього можна буде ухвалити рішення про його продаж або утилізацію".

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Нагадаємо: ракетний крейсер "Україна" (спочатку "Комсомолець", потім "Адмірал флоту Лобов") — четвертий корабель проєкту 1164 "Атлант". Такий тип кораблів розроблявся в 1970-х у СРСР для знищення авіаносців в океанах.

Усі крейсери проєкту будувалися в Миколаєві на "Заводі імені 61 комунара". Три кораблі зараз перебувають у Росії: "Москва" (флагман Чорноморського флоту), "Варяг" (флагман Тихоокеанського флоту) і "Маршал Устінов" (приписаний до Північного флоту). Будівництво ще двох крейсерів було припинено в 1990 році.

Майбутній крейсер "Україна" 11 серпня 1990 був спущений на воду, а в жовтні 1993 року він вже мав готовність у 75% і перейшов у власність України. Незабаром постановою Верховної Ради йому було присвоєно найменування "Україна", він увійшов до складу ВМС. У 1994 році був сформований екіпаж корабля. Але економічні труднощі змусили розпустити команду, а роботи на крейсері заморозити.

У 1998 році ухвалили рішення про добудову. Але через фінансову кризу роботи на крейсері знову припинили, а команду знову розпустили. Заявлялося, що на той момент готовність корабля становила вже 95%.

У РФ говорили про готовність придбати крейсер за фактично символічну суму.

ВМС України відмовилися від крейсера у 2017 році.

Влітку 2019 року президент Володимир Зеленський відвідував Миколаїв і доручив почати демілітаризацію корабля.

Директор комунального закладу "Агентство розвитку Миколаєва" Віталій Воронов запропонував зберегти крейсер «Україна» в ролі туристичної пам'ятки міста і зробити з крейсера музей.

На сайті Президента України була зареєстрована петиція з вимогою добудувати крейсер і надати його ВМС України. Вона набрала 87 голосів із 25 000 необхідних.

У грудні 2020 року керівник ДП "Миколаївський суднобудівний завод" говорив, що за останні шість років вони витратили на утримання крейсера 88,5 млн грн і розраховують, що процес його демонтажу почнеться в наступному році.

Наразі сам завод перебуває в процесі банкрутства. Відповідно до постанови Господарського суду Миколаївської області, загальний розмір його кредиторської заборгованості становить 830 млн грн.