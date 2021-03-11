Корабель з українцями затонув у Чорному морі, є постраждалі, — ЗМІ

Двоє людей загинули і один пропав без вісті під час катастрофи біля берегів Румунії.

Вантажний корабель з 13 українцями на борту затонув у Чорному морі. Про це пише прес-служба компанії GSP Offshore.

11 березня корабель GSP Falcon отримав сигнал лиха від суховантажу "Волго-Балт 179", що йшов біля берегів Румунії під прапором Каморських островів. Увесь екіпаж затонулого судна складався з громадян України: 12 чоловіків і однієї жінки.

Моряки GSP Falcon врятували десять чоловік, підтвердили смерть двох українців і продовжують пошуки ще одного. Врятованих людей розмістили в медичному відсіку корабля, їх доставлять до пасажирського причалу румунського порту Констанца після завершення операції. Вести пошуки дуже складно через погані погодні умови, хвилі досягали 4 метрів заввишки.

Румунський портал News.ro з посиланням на Агентство з порятунку людського життя в морі (ARSVOM) спочатку повідомив, ніби мова йде про російський корабель. На місце події вирушив рятувальний корабель "Артеміда", що належить ARSVOM, проте незабаром він повернувся в порт через сильні хвилі.

За даними порталу Marinetraffic.com, «Волго-Балт 179» вийшов з Ростова-на-Дону 6 березня і прямував у Констанцу. Сайт Balticshipping.com вказує, що суховантаж належав компанії Seatrans з Миколаєва. Представники Росморрічфлоту повідомили "РБК", що власник "Волго-Балт 179" зареєстрований в Естонії.

Нещодавно понад 30 українців постраждали і 6 загинули в результаті ДТП у Польщі. Пасажирський автобус їхав за маршрутом Познань-Херсон і з'їхав з Гостомельської траси в кювет. За даними прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка, перша група з 24 чоловік з допомогою консулів повернулися в Україну, але ще 26 перебувають у лікарнях, 9 з них у важкому стані.

Раніше писали про те, що більше сотні російських кораблів застрягли в "пастці" в Азовському морі. Через зледеніння води в Керченській протоці і Таганрозькій затоці утворилися великі "затори" з кораблів. Три криголами вийшли в море, щоб провезти 10 суховантажів у Ростов. При цьому обмерзання ніяк не завадило руху біля портів Маріуполя і Бердянська, адже біля берегів України Азовське море набагато глибше і не може сильно промерзнути.