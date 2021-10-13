У Чорному морі зазнає лиха український корабель "Балта"

За інформацією одного з нардепів, жодна зі спроб усунути аварію на кораблі не увінчалися успіхом, однак, у ЗСУ запевняють, що "ситуацію вдалося стабілізувати".

Неподалік від острова Зміїний у Чорному морі зазнає лиха судно розмагнічування Військово-морських сил України U-811 "Балта". Корабель втратив хід, у нього затоплені щонайменше два відсіки. Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат Михайло Забродський.

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За інформацією, яка виявилася в його розпорядженні, аварійна ситуація на борту корабля виникла близько 06:00. Також нардеп стверджує, що вжиті протягом дня спроби усунути аварію на "Балті" засобами ВМС і Одеського порту ні до чого не привели.

"Наразі для порятунку судна залучені морський буксир і патрульні катери. Сьогодні ввечері до виходу в море на рятувальну операцію аврально був підготовлений СРК "Сімферополь", який проходить заводські ходові випробування в Одесі. Разом з екіпажем на борту "Сімферополя" перебувають фахівці ЗАТ "Завод "Кузня на Рибальському", — пише народний обранець.

Також він заявив, що погодні умови в районі події ускладнюють проведення рятувальних операцій — швидкість вітру досягає 10 метрів на секунду, а хвилі піднімаються на висоту до 2 метрів.

Що кажуть у ЗСУ?

У свою чергу головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що судно отримало пошкодження в результаті погіршення погодних умов. Військові вирішили поставити корабель на якір, щоб реалізувати рятувальну операцію. Наразі, за його словами, "ситуацію вдалося стабілізувати, загрози життю особового складу немає, загрози втрати судна немає".

"З метою забезпечення проведення пошуково-рятувальних робіт Військово-Морських Сил розгорнуто пункт управління пошуково-рятувального забезпечення, налагоджено взаємодію з казенним підприємством "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України, Державною прикордонною службою України, ДСНС. До операції залучені кораблі і катери в кількості вісім одиниць і чотири одиниці повітряних суден", — додав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що наразі йде операція з надання допомоги аварійному кораблю і повернення його в пункт постійної дислокації.

Що відомо про корабель?

"Балта" має довжину менше 70 метрів, а повна водотоннажність становить 2086 тонн. Завданням цього корабля є зменшення магнітних полів бойових кораблів і суден забезпечення ВМС України. Як уточнив нардеп Забродський, у складі екіпажу перебувають 45 осіб, а судно такого роду є єдиним у країні.

"Судно розмагнічування "Балта" було побудовано на верфі польського міста Гданськ у 1987 році. З 1997 року судно розмагнічування входить до складу ВМС України. Відносно нещодавно, у листопаді минулого року, "Балта" пройшла достроковий доковий ремонт на верфі компанії "Нібулон" у Миколаєві", — завив політик.

Нагадаємо, у 2019 році біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно, у результаті чого загинули четверо українців.

Раніше Фокус писав про те, як на початку цього року корабель GSP Falcon затонув у Чорному морі, на борту перебували 13 українців.