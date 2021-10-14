Військовий корабель "Балта", що зазнав аварії в Чорному морі, взяли на буксир

Члени екіпажу корабля, не задіяні в рятувальній операції, вже доставлені в пункт дислокації.

Судно розмагнічування Військово-морських сил України U-811 "Балта", що отримало пошкодження в Чорному морі, буксирують до пункту базування в Одесі, повідомляється на офіційній сторінці ВМС ЗС України в Facebook.

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Його супроводжують кораблі та катери ВМС Збройних сил України і казенного підприємства "Морська пошуково-виробнича служба" Міністерства внутрішньої інфраструктури України. Додатково задіяний особовий склад аварійно-рятувального загону ВМС ЗС України, який перебуває на кораблі і забезпечує проведення заходів щодо боротьби за живучість.

Особовий склад, який не бере участі в рятувальній операції, вже доставлений у пункт дислокації. У відомстві уточнили, що всі військовослужбовці почуваються добре.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний інформував про те, що аварійна ситуація на "Балті" виникла "в результаті різкого погіршення погодних умов".

Народний депутат Михайло Забродський,натомість, написав про те, що в районі острова Зміїний судно втратило хід, і було затоплено мінімум два відсіки. За його словами, жодна зі спроб усунути аварію на кораблі не увінчалася успіхом.

Військовий експерт і морпіх Тарас Чмут розповів, що в серпні минулого року "Балта", вперше за не менш ніж півтора десятиліття, пройшла доковий ремонт.

"Виконавець робіт – завод "Нібулон". Роботи включали підйом корабля в док, очищення, дефектування, заміну зовнішньої обшивки корпусу, фарбування. Пройшли ремонт донно-заборна апаратура, підрулюючий пристрій, валолініі, пневматичні і гідравлічні системи, цистерни для палива і прісної води, пожежний насос і ряд інших систем. Вартість робіт склала ~ 13 млн грн. Хоча насправді "Нібулон" зробив набагато більше, ніж очікувалося спочатку, за власний кошт та зі своєї ініціативи. За відгуками від моряків, якість робіт була високою ", – повідомив Чмут, додавши, що для ВМС України "Балта" – один із найбільших плавзасобів, який регулярно був у морі. Були плани по її модернізації в якості мінного загороджувача і доозброєння.

Нагадаємо, про аварію, якої зазнало судно національного флоту, стало відомо напередодні, 13 жовтня.