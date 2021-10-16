Статистика коронавируса на 16 октября: 2589 госпитализаций, 277 умерших
Несмотря на праздники, показатели держатся у рекордных значений. Больше умерших и заболевших за неделю было лишь во время пиковых показателей второй волны коронавируса весной. При этом эксперты указывают на манипуляции с официальной статистикой.
За последние сутки в Украине зафиксировали 12 983 новых случая коронавируса. В частности, заболели 1 105 детей и 204 медработника, говорится в сообщении Минздрава.
Всего за сутки в Украине:
- заболели коронавирусом — 12 983 человека;
- выздоровели — 5 874;
- госпитализированы — 2859;
- умерли от коронавируса — 277.
Заполненность больниц, отданных под госпитализацию больных с коронавирусом, достигла, согласно официальным данным, 33%. В то же время доля занятых коек, обеспеченных подачей кислорода, выросла до 44%.
Где введут карантин в Украине в ближайшее время
Если верить открытым данным, на сегодня уже 9 областей соответствуют критериям красной зоны, пишет системный аналитик Евгений Истребин, следящий за развитием эпидемии в Украине. Из них в 4 областях красная зона вводится с 18 октября:
- Днепропетровская (красная с 18 октября)
- Донецкая (красная с 18 октября)
- Житомирская
- Запорожская (красная с 18 октября)
- Луганская
- Одесская (красная с 18 октября )
- Сумская (красная сразу по 3 критериям)
- Харьковская
- Черниговская
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели коронавирусом – 2 623 882 особи;
- выздоровели – 2 322 456 осіб;
- умерли – 60 414.
Где хуже всего ситуация
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в Одесской (1321), Харьковской (1293), Львовской (927), Запорожской (917) и Херсонской (831) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев — 525 случаев;
- Винницкая область — 208 случаев;
- Волынская область — 229 случаев;
- Днепропетровская область — 669 случаев;
- Донецкая область — 563 случая;
- Житомирская область — 666 случаев;
- Закарпатская область — 96 случаев;
- Запорожская область — 917 случаев;
- Ивано-Франковская область — 232 случая;
- Киевская область — 365 случаев;
- Кировоградская область — 69 случаев;
- Луганская область — 592 случая;
- Львовская область — 927 случаев;
- Николаевская область — 207 случаев;
- Одесская область — 1321 случай;
- Полтавская область — 152 случая;
- Ровенская область — 514 случаев;
- Сумская область — 749 случаев;
- Тернопольская область — 163 случая;
- Харьковская область — 1293 случая;
- Херсонская область — 831 случай;
- Хмельницкая область — 423 случая;
- Черкасская область — 291 случай;
- Черновицкая область — 516 случаев;
- Черниговская область — 465 случаев.
Манипуляции со статистикой
Как заявляет Евгений Истребин, для того, чтобы занизить долю занятых коек в Харьковской области, где в скором времени состоятся выборы, власти вот уже месяц не заполняют две центральные районные больницы — Валковскую и Изюмскую. При этом 220 коек с кислородом, размещенных там, идут в общую статистику.
Напомним, решение о введении "красной" зоны карантина в той или иной области принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Если область попала в такую зону, в ней запрещается работа учреждений образования (кроме дистанционной формы обучения), кафе и ресторанов, театров, кинотеатров, тренажерных залов. Исключение — для тех заведений и учерждений, где 100% персонала и посетителей вакцинированы.
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