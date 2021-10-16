Статистика коронавируса на 16 октября: 2589 госпитализаций, 277 умерших

Несмотря на праздники, показатели держатся у рекордных значений. Больше умерших и заболевших за неделю было лишь во время пиковых показателей второй волны коронавируса весной. При этом эксперты указывают на манипуляции с официальной статистикой.

За последние сутки в Украине зафиксировали 12 983 новых случая коронавируса. В частности, заболели 1 105 детей и 204 медработника, говорится в сообщении Минздрава.

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Всего за сутки в Украине:

заболели коронавирусом — 12 983 человека;

выздоровели — 5 874;

госпитализированы — 2859;

умерли от коронавируса — 277.

Заполненность больниц, отданных под госпитализацию больных с коронавирусом, достигла, согласно официальным данным, 33%. В то же время доля занятых коек, обеспеченных подачей кислорода, выросла до 44%.

Где введут карантин в Украине в ближайшее время

Если верить открытым данным, на сегодня уже 9 областей соответствуют критериям красной зоны, пишет системный аналитик Евгений Истребин, следящий за развитием эпидемии в Украине. Из них в 4 областях красная зона вводится с 18 октября:

Днепропетровская (красная с 18 октября)

Донецкая (красная с 18 октября)

Житомирская

Запорожская (красная с 18 октября)

Луганская

Одесская (красная с 18 октября )

Сумская (красная сразу по 3 критериям)

Харьковская

Черниговская

[ + – ] Где должны ввести карантин в ближайшее время. Области Украины Фото: Евгений Истребин / Facebook

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели коронавирусом – 2 623 882 особи;

выздоровели – 2 322 456 осіб;

умерли – 60 414.

Где хуже всего ситуация

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в Одесской (1321), Харьковской (1293), Львовской (927), Запорожской (917) и Херсонской (831) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 525 случаев;

Винницкая область — 208 случаев;

Волынская область — 229 случаев;

Днепропетровская область — 669 случаев;

Донецкая область — 563 случая;

Житомирская область — 666 случаев;

Закарпатская область — 96 случаев;

Запорожская область — 917 случаев;

Ивано-Франковская область — 232 случая;

Киевская область — 365 случаев;

Кировоградская область — 69 случаев;

Луганская область — 592 случая;

Львовская область — 927 случаев;

Николаевская область — 207 случаев;

Одесская область — 1321 случай;

Полтавская область — 152 случая;

Ровенская область — 514 случаев;

Сумская область — 749 случаев;

Тернопольская область — 163 случая;

Харьковская область — 1293 случая;

Херсонская область — 831 случай;

Хмельницкая область — 423 случая;

Черкасская область — 291 случай;

Черновицкая область — 516 случаев;

Черниговская область — 465 случаев.

Манипуляции со статистикой

Как заявляет Евгений Истребин, для того, чтобы занизить долю занятых коек в Харьковской области, где в скором времени состоятся выборы, власти вот уже месяц не заполняют две центральные районные больницы — Валковскую и Изюмскую. При этом 220 коек с кислородом, размещенных там, идут в общую статистику.

[ + – ] Пустые больницы с готовыми койками в Харьковской области Фото: Евгений Истребин / Facebook

Напомним, решение о введении "красной" зоны карантина в той или иной области принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Если область попала в такую зону, в ней запрещается работа учреждений образования (кроме дистанционной формы обучения), кафе и ресторанов, театров, кинотеатров, тренажерных залов. Исключение — для тех заведений и учерждений, где 100% персонала и посетителей вакцинированы.

Минздрав назвал симптомы легкой формы COVID-19. Медики рассказали, что коронавирус постоянно мутирует из-за чего болезнь по-разному проявляется у заболевших.

Ученый рассказал, когда в Украине будет пик третьей волны коронавируса. По мнению сотрудника НАНУ, показатели превысят предыдущие рекорды, а количество заболевших в сутки может превысить 30 тыс. Специалист при этом уверен, что реальное количество заболевших — в 3 раза выше, чем показывает статистика.