Машинист задержал поезд, чтобы избить пьяного мужчину в метро Харькова

Сотрудник метро в форме нанес десяток ударов мужчине с пластиковой бутылкой пива в руках, после чего вышел из вагона. Сообщается, что на следующей станции пьяного забрала полиция.

В соцсетях появилась информация об избиении пьяного пассажира на Холодногорско-заводской линии харьковского метрополитена, сообщает Мой Харьков. Очевидцы инцидента выложили посты в соцсетях о мужчине, который вел себя неадекватно и ударил по зеркалу заднего вида поезда, когда тот прибывал на станцию.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На опубликованных видео — человек в форме машиниста наносит удары другому, который держит в руках бутылку пива и пытается сопротивляться. Остальные граждане предпочитают не вмешиваться и молча смотрят. В конечном итоге машинист бросил в пассажира его наушники и вернулся в кабину.

По сообщениям очевидцев, мужчина распивал пиво и приставал к другим еще на платформе. Свидетели происшествия считают, что машинист поступил "по-мужски", потому что пассажир, очевидно, в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок, мешал другим, распивал спиртное и в довесок еще и разбил зеркало заднего вида.

Сообщается, что никто, кроме машиниста, не пытался утихомирить этого человека, которого на следующей станции уже поджидал наряд полиции.

Представители Харьковского метрополитена рассказали, что в связи с инцидентом уже проводится проверка, а машиниста отстранили от работы на время расследования.

По данным полиции, случившееся имело место на станции "Проспект Гагарина". Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. 16 октября отдел полиции получил рапорт от одного из сотрудников, который посмотрел в интернете видео инцидента, снятое в вагоне.

Ранее Фокус сообщал, что в аэропорту Харькова пьяный пассажир устроил дебош. Из-за неадекватного поведения его не пустили на рейс в Анталью.