Машиніст затримав поїзд, щоб побити п'яного чоловіка в метро Харкова

Співробітник метрополітену в формі завдав десяток ударів чоловікові з пластиковою пляшкою пива в руках, після чого вийшов з вагона. Повідомляється, що на наступній станції п'яного забрала поліція.

У соцмережах з'явилася інформація про побиття п'яного пасажира на Холодногірсько-заводській лінії харківського метрополітену, повідомляє портал Мій Харків. Очевидці інциденту виклали пости в соцмережах про чоловіка, який поводився неадекватно і вдарив по дзеркалу заднього виду поїзда, коли той прибував на станцію.

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На опублікованих відео — чоловік у формі машиніста завдає ударів іншому, який тримає в руках пляшку пива і намагається чинити опір. Решта громадян вважають за краще не втручатися і мовчки дивляться. У підсумку машиніст кинув в пасажира його навушники та повернувся в кабіну.

За повідомленнями очевидців, чоловік розпивав пиво і приставав до інших ще на платформі. Свідки події вважають, що машиніст поступив "по-чоловічому", тому що пасажир, очевидно, в стані сп'яніння, порушував громадський порядок, заважав іншим, розпивав спиртне та ще й розбив дзеркало заднього виду.

Повідомляється, що ніхто, окрім машиніста, не намагався втихомирити цю людину, яку на наступній станції вже чекав наряд поліції.

Представники Харківського метрополітену розповіли, що в зв'язку з інцидентом вже проводиться перевірка, а машиніста відсторонили від роботи на час розслідування.

За даними поліції, інцидент мав місце на станції "Проспект Гагаріна". Проводиться перевірка, обставини встановлюються. 16 жовтня відділ поліції отримав рапорт від одного зі співробітників, який подивився в інтернеті відео інциденту, зняте в вагоні.

Раніше Фокус повідомляв, що в аеропорту Харкова п'яний пасажир влаштував дебош. Через неадекватну поведінку його не пустили на рейс до Анталії.