Вода лилась даже из розеток: в Харькове мужчина затопил 15 квартир, срезав батареи (видео)

Владелец квартиры на пятом этаже без ведома соседей вынес трубы еще весной, а потом уехал на заработки.

Житель Харькова затопил 15 квартир и лишил отопления весь дом в районе ХТЗ. Об этом стало известно "Суcпільному".

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Потом в доме на улице Мира начался 14 октября, когда коммунальная служба пустила воду для отопления. По словам местных жителей, его устроил горожанин, который весной срезал трубы и батареи в своей квартире на пятом этаже, а сам уехал на заработки. Соседи по подъезду не знали о ситуации, а теперь никак не могут связаться с мужчиной.

"Товарищ ненадежный, он пьет. Перед майскими праздниками видели как он выносил, срезал ванну. Мы сами до вчерашнего дня ничего не знали, никто к нему туда не поднимался", — заявила жительница того же дома Татьяна Новикова.

[ + – ] Грязная вода, залившая квартиру бабушки Татьяны Новиковой Фото: Скриншот [ + – ] Вода в люстре Фото: Скриншот

Татьяна Бондарева, внучка пенсионерки, которая живет прямо под злополучной квартирой, утверждает, что вода текла с люстры и даже из розеток. Чтобы избежать короткого замыкания и пожара, жильцы отключили все электричество. В другой квартире залило навесной потолок в детской комнате, малышей пришлось переселить к бабушке, а конструкцию — полностью разобрать.

15 октября весь подъезд (60 квартир) остались без отопления, глава районного участка коммунального предприятия "Жилкомсервис" Любов Степанова сообщила, что восстановить его смогут только в понедельник. По ее словам, рабочие не могут отключить квартиру мужчины от общей сети из-за выходных, вдобавок, произошел прорыв на теплотрассе.

По словам юриста Романа Чумака, владельцу квартиры придется выплатить компенсацию всем соседям, для этого последним необходимо обратиться в суд с коллективным иском. Если же у гражданина нет средств, чтобы возместить ущерб, судебные исполнители могут выселить его и продать квартиру, чтобы передать деньги пострадавшим.

Ранее писали, что в Киевской области задержали женщину, в квартире которой жили 69 животных. Питомцы содержались в плохих условиях, а неприятный запах от них распространялся по всему дому. По словам местных активистов, фекалии просочились через потолок в квартиру ниже, а задержанная иногда выносила на мусор окровавленные пакеты.