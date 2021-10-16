Вода лилася навіть з розеток: у Харкові чоловік затопив 15 квартир, зрізавши батареї (відео)

Власник квартири на п'ятому поверсі без відома сусідів виніс труби ще навесні, а потім поїхав на заробітки.

Житель Харкова затопив 15 квартир і позбавив опалення весь будинок в районі ХТЗ. Про це стало відомо "Суcпільному".

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Потім в будинку на вулиці Миру почався 14 жовтня, коли комунальна служба пустила воду для опалення. За словами місцевих жителів, його влаштував городянин, який навесні зрізав труби і батареї в своїй квартирі на п'ятому поверсі, а сам поїхав на заробітки. Сусіди по під'їзду не знали про ситуацію, а тепер ніяк не можуть зв'язатися з чоловіком.

"Товариш ненадійний, він пиячить. Перед травневими святами бачили як він виносив, зрізав ванну. Ми самі до вчорашнього дня нічого не знали, ніхто до нього туди не піднімався", — заявила мешканка того ж будинку Тетяна Новікова.

[ + – ] Брудна вода, що залила квартиру бабусі Тетяни Новікової Фото: Скриншот [ + – ] Вода в люстрі Фото: Скриншот

Тетяна Бондарєва, внучка пенсіонерки, яка живе прямо під нещасливої квартирою, стверджує, що вода текла з люстри і навіть з розеток. Щоб уникнути короткого замикання і пожежі, мешканці відключили всі електрику. В іншій квартирі залило навісну стелю в дитячій кімнаті, малюків довелося переселити до бабусі, а конструкцію — повністю розібрати.

15 жовтня весь під'їзд (60 квартир) залишилися без опалення, глава районної дільниці комунального підприємства "Жилкомсервіс" Любов Степанова повідомила, що відновити його зможуть тільки в понеділок. За її словами, робітники не можуть відключити квартиру чоловіка від загальної мережі через вихідні, до того ж, стався прорив на теплотрасі.

За словами юриста Романа Чумака, власнику квартири доведеться виплатити компенсацію всім сусідам, для цього останнім необхідно звернутися в суд з колективним позовом. Якщо ж громадянин не має коштів, щоб відшкодувати збиток, судові виконавці можуть виселити його і продати квартиру, щоб передати гроші постраждалим.

Раніше писали, що в Київській області затримали жінку, в квартирі якої жили 69 тварин. Вихованці містилися в поганих умовах, а неприємний запах від них поширювався по всьому будинку. За словами місцевих активістів, фекалії просочилися через стелю в квартиру нижче, а затримана іноді виносила на сміття закривавлені пакети.