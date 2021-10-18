Суд арестовал троих экс-бойцов "Азова", подозреваемых в нападениях на инкассаторов и банки

Предполагаемые преступники будут находиться под стражей до 14 декабря без права внесения залога.

Суд в Запорожье избрал меру пресечения в виде ареста троим бывшим бойцам добровольческого батальона "Азов", которые подозреваются в нападении на филиалы банков и инкассаторские автомобили. Об этом понедельник, 18 октября, в комментарии "Украинской правде" сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

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Согласно решению суда, подозреваемые будут находиться в СИЗО до 14 декабря без права внесения залога. Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Василии Бондаренко (позывной "Вися"), Петре Плечуне (позывной "Художник") и Кирилле Фокше (позывной "Фокс").

Напомним, в субботу 16 октября, Служба безопасности Украины задержала троих подозреваемых в нападении на филиалы банков и инкассаторов в 2016 году. Предполагаемые злоумышленники на протяжении пяти лет скрывались от правоохранителей, а силовики обнаружили их на хорошо защищенной и обеспеченной оружием базе в Донецкой области.

Известно, что в группировку помимо взятых под стражу входили еще четыре бойца "Азова" — Сергей "Шульц" Трубицын, Игорь "Саныч" Литовченко, Олег "Омон" Конаев и Урис "Лабус" Виснивецкиc. Двоих из них — Литовченко и Виснивецкиса — правоохранители убили в ходе задержания в 2016 году. Еще двое были арестованы.