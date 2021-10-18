Суд заарештував трьох ексбійців "Азова", підозрюваних у нападах на інкасаторів і банки

Ймовірні злочинці перебуватимуть під вартою до 14 грудня без права внесення застави.

Суд у Запоріжжі обрав запобіжний захід у вигляді арешту трьом колишнім бійцям добровольчого батальйону "Азов", які підозрюються в нападі на філії банків та інкасаторські автомобілі. Про це понеділок, 18 жовтня, у коментарі "Українській правді" повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Згідно з рішенням суду, підозрювані перебуватимуть у СІЗО до 14 грудня без права внесення застави. Джерело видання в правоохоронних органах уточнило, що мова про Василя Бондаренка (позивний "Вися"), Петра Плечуна (позивний "Художник") і Кирила Фокша (позивний "Фокс").

Нагадаємо, у суботу 16 жовтня, Служба безпеки України затримала трьох підозрюваних у нападі на філії банків та інкасаторів у 2016 році. Ймовірні зловмисники протягом п'яти років ховалися від правоохоронців, а силовики виявили їх на добре захищеній і забезпеченій зброєю базі в Донецькій області.

Відомо, що в угруповання, крім узятих під варту, входили ще чотири бійці "Азова" — Сергій "Шульц" Трубіцин, Ігор "Санич" Литовченко, Олег "Омон" Конаєв і Уріс "Лабус" Віснівецкіc. Двох із них — Литовченка і Віснівецкіса — правоохоронці вбили під час затримання у 2016 році. Ще двоє були арештовані.