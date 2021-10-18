COVID-места в больницах Херсона переполнены, пациентов везут в соседние города (видео)

Многие жители Херсона в соцсетях комментируют, что ситуация с СOVID-19 в городе "навороченная".

В Херсоне ситуация с СOVID-19 критическая: койки для больных в медучреждениях заполнены почти на 100%, поэтому пациентов госпитализируют в соседние населенные пункты. Об этом сообщил в видеообращении в Facebook и. о. заместителя городского головы Роман Головня.

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"Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности, это город Алешки и сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы", — заявил и.о. заммэра и отметил, что медучреждения города работают в критическом режиме.

При этом кислорода для больных на сегодняшний день пока хватает, его ежедневно подвозят, сказал Головня, хотя по стране его дефицит увеличивается.

Как известно, Херсонская область стала первым регионом, где ввели "красный" уровень эпидемиологической опасности. Только за прошедшие выходные в областном центре коронавирус обнаружили у полторы тысячи человек, летальных исходов было зафиксировано более 40. В мэрии говорят, что это очень высокие показатели, которые вполне оправдывают решение о необходимости введения "красной" зоны.

Головня добавил, что ему пришлось часто сталкиваться в соцсетях с комментариями от херсонцев, которые утверждают: ситуация с СOVID-19 в городе "навороченная и не такая серьезная".

"К сожалению, я должен констатировать, что ситуация даже более серьезная, чем сегодня освещают СМИ", — сказал и. о. заместителя городского головы.

Также чиновник призвал горожан на общественных остановках пропускать без очереди медработников к транспорту, чтобы те могли скорее добраться к больницам и оказывать пациентам помощь. Городские власти, в свою очередь, занимаются вопросом подвоза врачей в медучреждения, сказал Головня.

Еще и.о. заммэра отметил, что на сегодняшний день в Херсоне есть случаи конфликтов родственников больных с медицинскими работниками. Чиновник призвал с уважением относиться к медикам, работающим сейчас с огромным количеством пациентов.

По состоянию на 18 октября в Херсонской области обнаружили 51 586 случаев заболевания коронавирусом. Из них 39 469 человек выздоровели, 10 512 человек инфицированы, а 1 605 человек умерли.

Фокус писал, что "красная" зона карантина в Украине расширилась и теперь действует в пяти областях. К Херсонской добавились Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Также был опубликован актуальный список ограничений.