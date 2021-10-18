COVID-місця в лікарнях Херсона переповнені, пацієнтів везуть у сусідні міста (відео)

Багато жителів Херсона в соцмережах коментують, що ситуація з СOVID-19 у місті "наворочена".

У Херсоні ситуація з СOVID-19 критична: ліжка для хворих у медустановах заповнені майже на 100%, тому пацієнтів госпіталізують у сусідні населені пункти. Про це повідомив у відеозверненні у Facebook в. о. заступника міського голови Роман Головня.

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"Проводиться госпіталізація в найближчі лікарні, зокрема, це місто Олешки і наразі відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні", — заявив в.о. заступник мера і зазначив, що медустанови міста працюють у критичному режимі.

При цьому кисню для хворих на сьогодні поки вистачає, його щодня підвозять, сказав Головня, хоча по країні його дефіцит збільшується.

Як відомо, Херсонська область стала першим регіоном, де ввели "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки. Тільки за минулі вихідні в обласному центрі коронавірус виявили в півтори тисячі чоловік, летальних випадків було зафіксовано понад 40. У мерії кажуть, що це дуже високі показники, які цілком виправдовують рішення про необхідність введення "червоної" зони.

Головня додав, що йому довелося часто стикатися в соцмережах з коментарями від херсонців, які стверджують: ситуація з СOVID-19 у місті "наворочена і не така серйозна".

"На жаль, я повинен констатувати, що ситуація навіть більш серйозна, ніж сьогодні висвітлюють ЗМІ", — сказав в. о. заступника міського голови.

Також чиновник закликав городян на громадських зупинках пропускати без черги медпрацівників до транспорту, щоб ті могли швидше дістатися до лікарень і надавати пацієнтам допомогу. Міська влада, у свою чергу, займається питанням підвезення лікарів у медустанови, сказав Головня.

Ще в. о. заступника мера зазначив, що на сьогодні в Херсоні є випадки конфліктів родичів хворих з медичними працівниками. Чиновник закликав з повагою ставитися до медиків, які працюють зараз з величезною кількістю пацієнтів.

Станом на 18 жовтня в Херсонській області виявили 51 586 випадків захворювання коронавірусом. З них 39 469 осіб одужали, 10 512 осіб інфіковані, а 1 605 чоловік померли.

Фокус писав, що "червона" зона карантину в Україні розширилася і тепер діє в п'яти областях. До Херсонської додалися Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області. Також був опублікований актуальний список обмежень.