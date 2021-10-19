В Житомире снесли известную фабрику носков, работающую с 1935 года (фото, видео)

Технологии и марка текстильных изделий перейдут к новому собственнику.

В Житомире снесли известную фабрику, которая производила носки под брендом "Легка хода". Причиной тому стали миллионные долги, пишет Житомир.info.

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Менеджеры фабрики в марте сообщали, что помещение и предприятие будут продавать отдельно.

Как заявила и.о. генерального директора ЗАО "Экотекстиль" Ирина Иванец, покупателями территории и покупателями бизнеса станут разные люди.

"В планах, наши люди, оборудование, наши технологии и наша марка перейдет к нему, и мы будем работать в том ключе, но на другой территории", – сказала Иванец о новом владельце житомирского бизнеса.

Сейчас предприятие переехало и находится в здании, где ранее была музыкальная фабрика. СМИ пишут, что новым собственником помещений стал ООО "Эпицентр К". Среди разрушенных сооружений фабрики уцелели только админздание и главный цех.

[ + – ] Разрушенная фабрика в Житомире [ + – ] Разрушенная фабрика в Житомире [ + – ] Разрушенная фабрика в Житомире [ + – ] Разрушенная фабрика в Житомире [ + – ] Разрушенная фабрика в Житомире

Фабрика начала работать в 1935 году, однако во время войны ее разбомбили и она приостановила свою деятельность до 1948 года. В 1967 году чулочная фабрика получила название "Комсомолка", с 1988 года – акционерное общество "Украина". Теперь она называется ПАО "Экотекстиль".

Ранее Фокус писал, что житомирская фабрика выпустила носки с крылатыми фразами президента Владимира Зеленского. На ткани зеленого цвета нашили такие фразы, как "Вийди отсюда, розбійник" и "Плохо чуєш мене?". В партию эксклюзивных носков вошло 50 пар.