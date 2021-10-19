У Житомирі знесли відому фабрику шкарпеток, що працює з 1935 року (фото, відео)

Технології та марка текстильних виробів перейдуть до нового власника.

У Житомирі знесли відому фабрику, яка виробляла шкарпетки під брендом "Легка хода". Причиною тому стали мільйонні борги, пише Житомир.info.

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Менеджери фабрики в березні повідомляли, що приміщення та підприємство продаватимуть окремо.

Як заявила в.о. генерального директора ЗАТ "Екотекстиль" Ірина Іванець, покупцями території та покупцями бізнесу стануть різні люди.

"У планах, наші люди, обладнання, наші технології і наша марка перейде до нього, і ми будемо працювати у тому ключі, але на іншій території", — сказала Іванець про нового власника житомирського бізнесу.

Зараз підприємство переїхало і знаходиться в будівлі, де раніше була музична фабрика. ЗМІ пишуть, що новим власником приміщень став ТОВ "Епіцентр К". Серед зруйнованих споруд фабрики вціліли тільки адмінбудинок і головний цех.

[ + – ] Зруйнована фабрика в Житомирі [ + – ] Зруйнована фабрика в Житомирі [ + – ] Зруйнована фабрика в Житомирі [ + – ] Зруйнована фабрика в Житомирі [ + – ] Зруйнована фабрика в Житомирі

Фабрика почала працювати у 1935 році, проте під час війни її розбомбили і вона припинила свою діяльність до 1948 року. У 1967 році панчішна фабрика отримала назву "Комсомолка", з 1988 року — акціонерне товариство "Україна". Тепер вона називається ПАТ "Екотекстиль".

Раніше Фокус писав, що житомирська фабрика випустила шкарпетки з крилатими фразами президента Володимира Зеленського. На тканину зеленого кольору нашили такі фрази, як "Вийди звідси, розбійник" і "Погано чуєш мене?". В партію ексклюзивних шкарпеток увійшло 50 пар.