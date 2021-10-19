В Харькове незрячим паралимпийцам подарили книгу и билеты в зоопарк

Когда спортсмены вернулись после Игр, их ждала встреча с властями области и города. Первые подарили участникам Паралимпиады цветы и Powerbank, а вторые даже не подумали о книгах со шрифтом Брайля.

Харьковским участникам Паралимпийских игр в Токио, у которых отсутствует зрение, по возвращении домой подарили книги и билеты в зоопарк. Об этом на своей странице в Facebook написала чемпионка Паралимпиады-2020 Марина Литовченко.

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"Этот пост я пишу не со злостью, а с невероятной горечью(( Я люблю свой город, ведь у нас чтят и уважают всех спортсменов. У нас "нет никакой дискриминации" паралимпийцев и олимпийцев. И кавычки тут не просто так, к сожалению. В них вся суть", — пишет настольная теннисистка и мастер спорта Украины международного класса.

Спортсменка заявила, что по окончании Игр с ней и другими паралимпийцами встретились представители власти области и города. Во время встречи с исполняющим обязанности главы Харьковской облгосадминистрации Александром Скакуном и главой облсовета Татьяной Егоровой-Луценко спортсменам подарили цветы и портативное зарядное устройство (Powerbank). Затем спортсменов ожидала встреча с исполняющим обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова.

"И тут они вручили еще ценнее подарки, а именно: паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал", – написала Литовченко.

Помимо этого, жительница Харькова возмутилась разницей в выплатах между участниками Олимпийских и Паралимпийских игр. Так, по данным горсовета, бронзовые призеры Олимпиады получат по 55 тысяч долларов, в то время как призеры Паралимпиады — от 30 до 75 тысяч гривен за медаль и по 200 тысяч гривен за факт участия в Играх.

Как сообщалось ранее, Украина завершила Паралимпиаду в Токио на шестом месте. Паралимпийская сборная Украины выиграла в Токио 98 медалей. Это второй в истории показатель по количеству медалей: успешнее для украинских спортсменов была только предыдущая Паралимпиада в Рио-Де-Жанейро.