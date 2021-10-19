У Харкові незрячим паралімпійцям подарували книгу та квитки в зоопарк

Коли спортсмени повернулися до Харкова після Ігор, їх чекала зустріч із владою області та міста. Перші подарували учасникам Паралімпіади квіти та Powerbank, а другі навіть не подумали про книги зі шрифтом Брайля.

Харківським учасникам Паралімпійських ігор у Токіо, у яких відсутній зір, після повернення додому подарували книги та квитки в зоопарк. Про це на своїй сторінці в Facebook написала чемпіонка Паралімпіади-2020 Марина Литовченко.

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"Цей пост я пишу не зі злістю, а з неймовірною гіркотою(( Я люблю своє місто, адже в нас шанують і поважають усіх спортсменів. У нас "немає ніякої дискримінації" паралімпійців та олімпійців. І лапки тут не просто так, на жаль. У них вся суть", — пише настільна тенісистка і майстер спорту України міжнародного класу.

Спортсменка заявила, що після закінчення Ігор із нею та іншими паралімпійцями зустрілися представники влади області та міста. Під час зустрічі з виконувачем обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації Олександром Скакуном і головою облради Тетяною Єгоровою-Луценко спортсменам подарували квіти та портативний зарядний пристрій (Powerbank). Потім спортсменів чекала зустріч із виконувачем обов'язків Харківського міського голови Ігорем Тереховим.

"І тут вони вручили ще цінніші подарунки, а саме: паралімпійцям, у яких відсутній зір, подарували звичайну книгу про Харків і квитки в зоопарк. Ні, про книги шрифтом Брайля ніхто не подумав", — написала Литовченко.

Крім цього, мешканка Харкова обурилася різницею у виплатах між учасниками Олімпійських і Паралімпійських ігор. Так, за даними міськради, бронзові призери Олімпіади отримають по 55 тисяч доларів, тоді як призери Паралімпіади — від 30 до 75 тисяч гривень за медаль і по 200 тисяч гривень за факт участі в Іграх.

Як повідомлялося раніше, Україна завершила Паралімпіаду в Токіо на шостому місці. Паралімпійська збірна України виграла в Токіо 98 медалей. Це другий в історії показник за кількістю медалей: успішнішою для українських спортсменів була тільки попередня Паралімпіада в Ріо-Де-Жанейро.