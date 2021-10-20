Экс-премьера Украины Азарова заочно арестовали по подозрению в госизмене

Силовики утверждают, что экс-премьер Украины сговорился с Виктором Януковичем и нарушил Конституцию, подписав "Харьковские соглашения". Теперь власти могут запустить процедуру экстрадиции.

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова по подозрению в государственной измене по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По версии следствия, Азаров по предварительному сговору с бывшим президентом Виктором Януковичем нарушил Конституцию и Закон о международных договорах и подписал распоряжение об одобрении "Харьковских соглашений".

Досудебным расследованием было установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России в Крыму, которые были подписаны 21 апреля 2010 года, были навязаны украинской стороне президентом России Дмитрием Медведевым.

Таким образом, опираясь на оригиналы документов, сотрудники ГБР установили,что целенаправленные действия экс-премьера нанесли ущерб территориальной целостности Украины и привели в дальнейшем к оккупации Крыма Россией.

"Избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей предоставит основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования", — говорится в сообщении.

Что за "Харьковские соглашения"?

21 апреля 2010 года в Харькове экс-президентом Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым было подписано соглашение, в котором на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе. В обмен на это Украина получила скидку при закупке российского газа в размере 30% за 1 тыс. кубометров.

Однако в реалии соглашения между странами о продлении пребывания Черноморского флота, ратифицированные в конце апреля 2010 года, оказались выгодны только российской стороне. Согласно документу, российский флот имел право находиться в Крыму фактически до 2047 года, тогда как, несмотря на предложенную скидку, Украина по-прежнему закупала голубое топливо по цене, которая превышала стоимость российского газа для Германии или Франция даже с учетом транспортировки.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у бывших президента и премьер-министра Виктора Януковича и Николая Азарова, против которых ввели санкции, могут быть активы в Украине.

Президент Владимир Зеленский 9 апреля 2021 года ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против 27 бывших должностных лиц, в числе которых находится Николай Азаров.