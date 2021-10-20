Експрем'єра України Азарова заочно заарештували за підозрою в державній зраді

Силовики стверджують, що експрем'єр України змовився з Віктором Януковичем і порушив Конституцію, підписавши "Харківські угоди". Тепер влада може запустити процедуру екстрадиції.

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова за підозрою в державній зраді за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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За версією слідства, Азаров за попередньою змовою з колишнім президентом Віктором Януковичем порушив Конституцію і Закон про міжнародні договори і підписав розпорядження про схвалення "Харківських угод".

Досудовим розслідуванням було встановлено, що зміст та умови угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії в Криму, які були підписані 21 квітня 2010 року, були нав'язані українській стороні президентом Росії Дмитром Медведєвим.

Таким чином, спираючись на оригінали документів, співробітники ДБР встановили, що цілеспрямовані дії експрем'єра завдали збитків територіальній цілісності України і призвели в подальшому до окупації Криму Росією.

"Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надасть підстави звертатися із запитами про надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування", — йдеться в повідомленні.

Що за "Харківські угоди"?

21 квітня 2010 року в Харкові експрезидентом Віктором Януковичем і президентом Росії Дмитром Медведєвим було підписано угоду, у якій на 25 років було продовжено термін перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі. В обмін на це Україна отримала знижку при закупівлі російського газу в розмірі 30% за 1 тис. кубометрів.

Однак, у реалії угоди між країнами про продовження перебування Чорноморського флоту, ратифіковані в кінці квітня 2010 року, виявилися вигідні тільки російській стороні. Згідно з документом, російський флот мав право перебувати в Криму фактично до 2047 року, тоді як, попри запропоновану знижку, Україна як і раніше купувала блакитне паливо за ціною, яка перевищувала вартість російського газу для Німеччини або Франції навіть з урахуванням транспортування.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в колишніх президента і прем'єр-міністра Віктора Януковича та Миколи Азарова, проти яких запровадили санкції, можуть бути активи в Україні.

Президент Володимир Зеленський 9 квітня 2021 року ввів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій проти 27 колишніх посадових осіб, зокрема Миколи Азарова.