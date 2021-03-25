Янукович і Азаров можуть мати активи в Україні, — РНБО

Інформацію про активи чиновників, які потрапили під санкції, можуть оприлюднити вже найближчим часом.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в колишніх президента і прем'єр-міністра Віктора Януковича і Миколи Азарова, проти яких запровадили санкції, можуть бути активи в Україні. Про це він повідомив в ефірі радіо "НВ", передає Інтерфакс-Україна.

"Хто вам сказав, що в цих людей немає активів в Україні? Потрібно дуже уважно дивитися, що відбувається... Зараз, коли Кабінет Міністрів і відомства відпрацюють по кожному з них, ви все побачите. У нас від нашого народу немає ніяких таємниць", — сказав Данілов.

За його словами, влада обнародує всі дані щодо осіб, які потрапили під санкції.

Секретар РНБО каже, що санкції проти Азарова і Януковича "не є популізмом".

"Якщо ви вважаєте, що на них це не впливає, ви дуже помиляєтеся", — заявив Данілов.

Раніше стало відомо, що 19 березня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ввела персональні санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника та ще 23 осіб. Йдеться про блокування активів і майна, запобігання виведення капіталів за межі України і про позбавлення всіх державних нагород.

Зеленський зазначив, що рішення прийняті на підставі пропозицій Кабінету Міністрів і Служби безпеки України. Він описав рішення двома словами "логічно" і "дивно".

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру екс-прем'єр-міністру України Миколі Азарову у вчиненні ним державної зради за попередньою змовою з групою осіб.