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Зеленский назвал "логичными и странными" санкции СНБО против Януковича и его команды (видео)

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Владимир зеленский, СНБО, решение, Янукович, Азаров, Аксенов, Поклонская, Пшонка, санкции
Фото: Скриншот | Владимир Зеленский

Глава государства назвал "странным" тот факт, что санкции в отношении беглого экс-президента и еще 26 человек ввели только сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает странным то, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции в отношении Виктора Януковича и еще 26 лиц сегодня, а не в 2014 году. Об этом глава государства заявил в видеообращении, опубликовано в пятницу, 19 марта, у него на странице в Facebook.

Зеленский отметил, что решения приняты на основании предложений Кабинета министров и Службы безопасности Украины. Он описал решение двумя словами "логично" и "странно".

"Логично, что Украина вводит такие санкции. И странно, что этого не сделали, начиная с 2014 года", – заявил глава государства.

Примечательно, что сам Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года, а Верховная Рада IX созыва, где президентская фракция "Слуга народа" имеет монобольшинство, начала работать 29 августа того же года.

Ранее стало известно, что 19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника и еще 23 лиц. Речь идет о блокировке активов и имущества, предотвращении выведения капиталов за пределы Украины и о лишении всех государственных наград

Вот полный список лиц, в отношении которых применили санкции:

  1. Виктор Янукович;
  2. Николай Азаров;
  3. Сергей Абисов;
  4. Сергей Аксенов;
  5. Александр Бобков;
  6. Валерий Грицай;
  7. Константин Затулин;
  8. Петр Зима;
  9. Иванцов Андрей;
  10. Олег Кирилин;
  11. Вадим Колесниченко;
  12. Владимир Константинов;
  13. Сергей Курченко;
  14. Сергей Кусюк;
  15. Павел Лебедев;
  16. Леонид Пасечник;
  17. Александр Поддубов;
  18. Наталья Поклонская;
  19. Виктор Пшонка;
  20. Дмитрий Саламатин;
  21. Игорь Соркин;
  22. Дмитрий Табачник;
  23. Николай Ткаченко;
  24. Николай Федорян;
  25. Николай Феськов;
  26. Александр Черпицкий;
  27. Ольга Чичелимова.

По словам секретаря СНБО Александра Данилова, в список попали, в частности, люди, которые нарушили присяги и работают в России или на временно оккупированных украинских территориях.

Напомним, во время этого же заседания СНБО было объявлено о санкциях в отношении 19 компаний из сферы пользования недрами.

Ранее сообщалось, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". 

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

По итогам заседания СНБО 26 февраля под санкции СНБО попал бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и еще 8 военнослужащих. Их лишили всех воинских званий и госнаград.

11 марта СНБО согласовал Стратегию деоккупации Крыма", принял решение о национализации "Мотор Сичи" и поручил СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений.