Зеленський назвав "логічними і дивними" санкції РНБО проти Януковича і його команди (відео)

Голова держави назвав "дивним" той факт, що санкції щодо екс-президента-утікача і ще 26 осіб ввели тільки зараз.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає дивним те, що Рада національної безпеки і оборони України ввела персональні санкції щодо Віктора Януковича і ще 26 осіб сьогодні, а не у 2014 році. Про це голова держави заявив у відеозверненні, опублікованому в пʼятницю, 19 березня, у нього на сторінці у Facebook.

Зеленський зазначив, що рішення прийняті на підставі пропозицій Кабінету міністрів і Служби безпеки України. Він описав рішення двома словами "логічно" і "дивно".

"Логічно, що Україна вводить такі санкції. І дивно, що цього не зробили, починаючи з 2014 року", — заявив голова держави.

Примітно, що сам Зеленський вступив на посаду президента 20 травня 2019 року, а Верховна Рада IX скликання, де президентська фракція "Слуга народу" має монобоільшість, почала працювати 29 серпня того ж року.

Раніше стало відомо, що 19 березня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела персональні санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника та ще 23 осіб. Йдеться про блокування активів і майна, запобігання виведення капіталів за межі України і про позбавлення всіх державних нагород.

Ось повний список осіб, щодо яких застосували санкції:

Віктор Янукович; Микола Азаров; Сергій Абісов; Сергій Аксьонов; Олександр Бобков; Валерій Грицай; Костянтин Затулін; Петро Зима; Іванцов Андрій; Олег Кирилін; Вадим Колесніченко; Володимир Константинов; Сергій Курченко; Сергій Кусюк; Павло Лебедєв; Леонід Пасічник; Олександр Піддубов; Наталя Поклонська; Віктор Пшонка; Дмитро Саламатін; Ігор Соркін; Дмитро Табачник; Микола Ткаченко; Микола Федорян; Микола Феськов; Олександр Черпіцький; Ольга Чічелімова.

За словами секретаря РНБО Олександра Данилова, у список потрапили, зокрема, люди, які порушили присяги і працюють в Росії або на тимчасово окупованих українських територіях.

Нагадаємо, під час цього ж засідання РНБО оголосили про санкції щодо 19 компаній зі сфери користування надрами.

Раніше повідомлялося, що 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne".

19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

За підсумками засідання РНБО 26 лютого за санкції РНБО потрапили колишній голова МВС Віталій Захарченко, екс-голова СБУ Олександр Якименко та ще 8 військовослужбовців. Їх позбавили всіх військових звань і державних нагород.

11 березня РНБО погодила "Стратегію деокупації Криму", прийняла рішення про націоналізацію "Мотор Січі" і доручила СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод.