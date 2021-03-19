Зеленський назвав "логічними і дивними" санкції РНБО проти Януковича і його команди (відео)
Голова держави назвав "дивним" той факт, що санкції щодо екс-президента-утікача і ще 26 осіб ввели тільки зараз.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає дивним те, що Рада національної безпеки і оборони України ввела персональні санкції щодо Віктора Януковича і ще 26 осіб сьогодні, а не у 2014 році. Про це голова держави заявив у відеозверненні, опублікованому в пʼятницю, 19 березня, у нього на сторінці у Facebook.
Зеленський зазначив, що рішення прийняті на підставі пропозицій Кабінету міністрів і Служби безпеки України. Він описав рішення двома словами "логічно" і "дивно".
"Логічно, що Україна вводить такі санкції. І дивно, що цього не зробили, починаючи з 2014 року", — заявив голова держави.
Примітно, що сам Зеленський вступив на посаду президента 20 травня 2019 року, а Верховна Рада IX скликання, де президентська фракція "Слуга народу" має монобоільшість, почала працювати 29 серпня того ж року.
Раніше стало відомо, що 19 березня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела персональні санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника та ще 23 осіб. Йдеться про блокування активів і майна, запобігання виведення капіталів за межі України і про позбавлення всіх державних нагород.
Ось повний список осіб, щодо яких застосували санкції:
- Віктор Янукович;
- Микола Азаров;
- Сергій Абісов;
- Сергій Аксьонов;
- Олександр Бобков;
- Валерій Грицай;
- Костянтин Затулін;
- Петро Зима;
- Іванцов Андрій;
- Олег Кирилін;
- Вадим Колесніченко;
- Володимир Константинов;
- Сергій Курченко;
- Сергій Кусюк;
- Павло Лебедєв;
- Леонід Пасічник;
- Олександр Піддубов;
- Наталя Поклонська;
- Віктор Пшонка;
- Дмитро Саламатін;
- Ігор Соркін;
- Дмитро Табачник;
- Микола Ткаченко;
- Микола Федорян;
- Микола Феськов;
- Олександр Черпіцький;
- Ольга Чічелімова.
За словами секретаря РНБО Олександра Данилова, у список потрапили, зокрема, люди, які порушили присяги і працюють в Росії або на тимчасово окупованих українських територіях.
Нагадаємо, під час цього ж засідання РНБО оголосили про санкції щодо 19 компаній зі сфери користування надрами.
Раніше повідомлялося, що 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne".
19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.
За підсумками засідання РНБО 26 лютого за санкції РНБО потрапили колишній голова МВС Віталій Захарченко, екс-голова СБУ Олександр Якименко та ще 8 військовослужбовців. Їх позбавили всіх військових звань і державних нагород.
11 березня РНБО погодила "Стратегію деокупації Криму", прийняла рішення про націоналізацію "Мотор Січі" і доручила СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод.