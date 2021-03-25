Янукович и Азаров могут иметь активы в Украине, - СНБО

Информацию об активах чиновников, попавших под санкции, могут обнародовать уже в ближайшее время.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у бывших президента и премьер-министра Виктора Януковича и Николая Азарова, против которых ввели санкции, могут быть активы в Украине. Об этом он сообщил в эфире радио "НВ", передает Интерфакс-Украина.

"Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит… Сейчас, когда Кабинет министров и ведомства отработают по каждому их них, вы все увидите. У нас от нашего народа нет никаких тайн", — сказал Данилов.

По его словам, власти обнародуют все данные по лицам, которые попали под санкции.

Секретарь СНБО говорит, что санкции против Азарова и Януковича "не являются популизмом".

"Если вы считаете, что на них это не оказывает влияния, вы очень ошибаетесь", — заявил Данилов.

Ранее стало известно, что 19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника и еще 23 лиц. Речь идет о блокировке активов и имущества, предотвращении выведения капиталов за пределы Украины и о лишении всех государственных наград.

Зеленский отметил, что решения приняты на основании предложений Кабинета министров и Службы безопасности Украины. Он описал решение двумя словами "логично" и "странно".

Государственное бюро расследований объявило о подозрении экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову в совершении им государственной измены по предварительному сговору с группой лиц.