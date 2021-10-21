Новые правила проезда: в Киеве 40% перевозчиков Центрального автовокзала не вышли на работу

По информации "Укрпастранса", водители прибегают к "теневым" перевозкам из-за новых ограничений.

Новые правила межобластных перевозок с 21 октября привели к тому, что автобусные перевозчики массово отказываются от выполнения рейсов из-за страха быть оштрафованными. Об этом сообщили в "Укрпастрансе", пишет "Интерфакс-Украина".

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К примеру, 40% перевозчиков, которые отправляются с Центрального автовокзала Киева, прекратили свою работу.

"Причина — перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей. В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания компании "Укрпастранс" — перевозчики возвращаются к "теневым" перевозкам", — заявил директор "Укрпастранса" Максим Скляренко.

В компании сообщили, что 21 октября отменен ряд рейсов в Кривой Рог, Николаевку, Ровно, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие города.

Чиновник отметил, что для удобства пассажиров и перевозчиков начал работу пункт экспресс-тестов на Центральном автовокзале Киева. Компания также планирует вскоре организовать на автовокзале столицы пункт COVID-вакцинации.

"Единственное условие для пассажира, который будет проходить тестирование — заблаговременно приехать на автовокзал, чтобы успеть оперативно сдать тест на COVID-2019", — заявил Скляренко.

"Укрпастранс" поддерживает инициативу Министерства здравоохранения и призывает пассажиров проходить вакцинацию.

Отмечается, что для граждан с прививками ограничения будут почти неощутимы — главное, не забыть сертификат вакцинации.

Как известно, с 21 октября начали действовать новые правила межрегиональных перевозок. Пассажирам автобусов, маршруток, поездов и самолетов разрешается поездка при наличии COVID-сертификата о полной вакцинации, свидетельства о получении одной дозы вакцины, отрицательного ПЦР-теста, а также экспресс-теста на определение антигена.

Ограничения распространяются на водителей и пассажиров старше 18 лет. Тесты на COVID-19 должны быть свежие — чтобы с момента проверки прошло не более 72 часов.

Фокус уже писал, что трудности с переездом в другие регионы ощутили не только в Киеве, но и в других областях. Люди не смогли выехать из-за отсутствия COVID-документации, в частности, из Днепра и Ровно. Между водителями рейсов и пассажирами происходят конфликты, однако шоферы не рискуют нарушать постановление Минздрава, поскольку это грозит крупными штрафами. Сумма взыскания с водителей за нарушения правил — от 17 тыс. гривен до 51 тыс. гривен. Меньше штрафа заплатит водитель, который является физлицом-предпринимателем — до 34 тыс. гривен. Юридическое лицо будет обязано заплатить штраф до 51 тыс. гривен.